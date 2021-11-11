富采Q4營收估季減個位數 優於過往季節性水準

LED 龍頭廠富采 (3714-TW) 今 (11) 日召開法說，富采表示，雖然第四季為傳統淡季，但 Mini LED 產能持續滿載，車用需求回溫下，營收下滑幅度估在個位數範圍，優於過往季節性水準，毛利率則估與第二季相近。

富采第三季受惠 Mini LED 需求強勁帶動，蘋果新品拉貨升溫，單季純益 12.96 億元，較上季大增 85%，每股純益 1.91 元，前三季每股已賺 2.56 元。

展望本季，富采財務長張博儀表示，本季適逢傳統消費性產品淡季，藍光產能利用率估將降至 7-8 成，但高階紅光維持滿載，Mini LED 也持續滿載。

受惠 Mini LED 拉貨動能升溫，第三季相關營收已占晶電超過 3 成，就富采來看則超過 2 成。對原先預估今年占比可達 3 成的目標，張博儀表示，受客戶新品拉貨延遲，加上其他產品線動能較預期強勁影響，使 Mini LED 占公司營收占比稍落後原先目標，但預期第四季可逐漸追上，也樂觀看明年展望。

車用市場方面，張博儀表示，第三季車廠客戶受長短料與疫情影響，拉貨遞延，這些訂單將在第四季陸續出貨，車用營收還有成長空間，感測需求估將持穩。

富采原預計今年資本支出將達 65-75 億元，今年前三季已投入 37 億元。張博博表示，由於順利將付款期限拉長，部分差額款項將在明年認列，今年資本支出下修至 50-55 億元。