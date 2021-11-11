彩晶平板需求回溫 Q4營運可望優於Q3

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (11) 日召開法說會，展望第四季，副總經理吳許合表示，平板客戶經過第三季新舊產品調整後，第四季出貨動能可望恢復，依目前訂單預期，第四季營運可望優於第三季，面板價格方面也認為不至於會再出現較大跌幅。

吳許合表示，第四季營運可望較上季穩定，平板客戶新舊產品調整已告一段落，手機客戶也增加智能機需求，展望明年，平板、手機仍是主力成長應用，其中平板尺寸逐步擴大、並朝二合一筆電應用邁進，有助面板需求提升，車用方面則預期在料況改善下，明年下半年有較大機會成長。

吳許合指出，第四季需求能見度優於上季，但持續關注中國限電影響，也預期明年首季有傳統中國農曆年節生產營運將受一定程度影響。

面板價格方面，吳許合認為，依過去產業經驗、第三方機構資料顯示，雖然此波最大跌幅已過，但價格仍有向下空間，供需方面，因明年仍有中國面板廠新產能開出，預期明年底在韓廠三星、LGD、日本松下陸續關廠後，2023 年才可望達到穩定狀態。

彩晶第三季就反映面板價格下滑影響，平均產品單價 (ASP) 回落到 51 美元，約去年第四季水準，單季稅後純益達 13.62 億元，季減 50.35%、年減 17.11%，每股純益 0.45 元，累計前三季純益則達 71.41 億元，年增 566.9%，每股賺 2.36 元。