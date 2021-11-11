原料價格緩 雙鴻Q3純益季增逾1倍 EPS 3.86元

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (11) 日公布財報，隨著銅價趨緩，且反映原物料成本，第三季毛利率落底回升至 18%，稅後純益 3.31 億元，季增 152.7%，但仍較去年同期下滑 1.29%，每股純益 3.86 元；前三季純益 7.58 億元，年減 8.6%，每股純益 8.77 元。

雙鴻第三季營收 37.04 億元，季增 23.76%、年增 10.2%；毛利率 18.4%，季增 1.24 個百分點、年減 4.64 個百分點；營利率 9.59%，季增 1.85 個百分點、年減 4.62 個百分點。

雙鴻前三季營收 101.31 億元，年增 17.92%；毛利率 18.2%，年減 3.38 個百分點；營利率 9.17%，年減 3.76 個百分點；稅後純益 7.58 億元，年減 8.6%，每股純益 8.77 元。

雙鴻指出，雖然自第三季開始，毛利率已見回升，不過在人工成本增加下，第四季毛利率要回到去年同期 20% 水準還要努力；預計第四季營收則將與第三季相當。

雙鴻車用散熱系統模組自第四季開始小量出貨，不過營收比重仍相對小，預期隨著客戶積極擴展電動車領域，2023 年車用營收貢獻將顯著擴大，加上基期低，營收將呈倍數增加。