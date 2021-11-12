Rivian兩天內市值破千億美元 超車通用成第二大汽車股

電動汽車新創 Rivian (RIVN-US) 股價掛牌第二天持續飆升，周四 (11 日) 上漲近 20% ，市值狠甩福特、超車通用，成為僅次於特斯拉的第二大汽車公司。

獲亞馬遜 (AMZN-US) 和福特 (F-US) 出資的 Rivian 收盤上漲 22.1% 至每股 122.99 美元，市值達 1048.9 億美元，已超過市值 777 億美元的福特和 889 億美元的通用汽車 (GM-US)，但仍遠遠落後特斯拉 (TSLA-US) 的 1 兆美元。

Rivian 市值飆升，意味著亞馬遜的 20% 持股目前價值約 200 億美元，福特的 12% 持股價值超過 120 億美元。Rivian 創辦人 R.J. Scaringe 身價也暴增至 22 億美元。

Rivian 達到這樣市值規模特別驚人，因為該公司目前未建立成熟的商業模式，預估第三季營收最多只有 100 萬美元 ，且相對於已開始交車的另一家新創 Lucid ，Rivian 旗下車款尚未量產。

不過，目前 Rivian 旗下 R1S SUV 和 R1T 皮卡的預購訂單已有 55400 輛，此外，亞馬遜計劃未來物流車隊將採用 Rivian 貨卡，已向 Rivian 訂購 10 萬輛，預定 2030 年交貨，預計最快明年貨卡交車量能達到 1 萬輛。

研調機構 DataTrek 聯合創辦人 Nicholas Colas 表示，在電動車題材，過去只有特斯拉這個選擇的機構投資人而言，Rivian 的市值證明該公司已成為市場新寵，一些投資者喜歡出售「舊」公司，替換成「新」公司。

對於 Rivian 信仰者而言，受到亞馬遜和福特汽車的支持也使該公司令人期待，AJ Bell 投資總監 Russ Mould 表示，投資者對於 Rivian R1T 皮卡推出後的好評，以及有亞馬遜撐腰感到興奮。