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打敗特斯拉、通用、福特 Rivian率先推出電動皮卡

鉅亨網編譯余曉惠
打敗特斯拉、通用、福特 Rivian率先推出電動皮卡 (圖:Rivian)
打敗特斯拉、通用、福特 Rivian率先推出電動皮卡 (圖:Rivian)
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電動車EV產業皮卡電動皮卡福特F150通用悍馬特斯拉CybertruckRivain

電動車新創公司 Rivian 周二 (14 日) 推出消費者市場上第一款電動皮卡，領先特斯拉、通用和福特等大廠，率先插旗這塊前景可期的市場。

Rivian 創辦人兼執行長 RJ Scaringe 興奮在推特發文說，針對消費者開發的「R1T」，一早已經駛出伊利諾州諾默爾 (Normal) 市的組裝廠，希望趕快交付到顧客手中，推文附上的照片可看到員工一同慶祝。

Rivian執行長推文慶祝R1T出廠。圖:取自推特
Rivian 執行長推文慶祝 R1T 出廠。圖: 取自推特

Rivian 發言人證實這款車已經可以在市面上販售，但拒絕評論公司如何規劃提高產量，也未透露周二生產出多少輛 R1T、或第一位交車客戶的身分。

根據 Rivian 幾周前私下提交的首次公開發行 (IPO) 文件，該公司背後金主包括亞馬遜 (AMZN-US) 和福特 (F-US)。如果順利，Rivian 將在 11 月底掛牌。

R1T 今年因為供應鏈導致的晶片短缺已經二度延後生產，如今終於排除阻礙。

R1T 雖然是市面上第一款電動皮卡，但接下來卻將面臨眾家競爭對手，包括通用汽車 (GM-US) 的 GMC 悍馬 ( Hummer)EV，以及福特 (F-US) 的 F-150 Lightning。

特斯拉 (TSLA-US) 最近證實，原定今年上市的 Cybertruck 將推遲到 2022 年年底。新創公司 Lordstwon Motors 也研擬推出電動皮卡，但延誤情形比較嚴重，且面臨資金考驗。

Rivian 也計劃在幾個月後推出休旅車 R1S，以及開始生產亞馬遜貨車。亞馬遜不只是 Rivian 的金主，也是顧客，已經採購 10 萬輛電動車。

Autoweek 報導，首批出場的 R1T 為首發版 (Launch Edition)，起始售價為 7.3 萬美元，電池為 135kWh，可跑 505 公里 (314 哩)。未來將推出體積更大的 R1T，預定年底前亮相。

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