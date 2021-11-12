拿下亞馬遜BNPL獨家 華爾街力讚Affirm 激勵股價漲近14%

線上分期貸款平台 Affirm(AFRM-US) 在發布優於預期的財報，且公布與亞馬遜 (AMZN-US) 擴大合作的消息後，週四 (11 日) 股價不僅終止 4 連跌，還飆漲近 14%。

Affirm 週四上漲 18.30 美元或 13.70%，收 151.83 美元，創下自 10 月 6 日以降最大單日漲幅 (該日漲幅為 20%)，遠勝大盤。S&P 500 指數週四小升 0.06%、道指下跌 0.44%。

在股價漲幅收斂之前，Affirm 盤中高點達 166.51 美元。以現行股價水準，該股較 11 月 4 日收盤創下的 168.62 美元高點紀錄下跌 10%。

Truist 分析師 Andrew Jeffrey 週三在看到財報後，便將 Affirm 的目標價自 150 美元調升至 210 美元，並重申其「買進」評級，因為他認為該公司在行業快速增長和競爭激烈的情況下，已經成為「先買後付」 (BNPL) 的首選供應商。

Jeffrey 表示，Affirm 雖然 8 月已經宣布與亞馬遜合作，但細節卻沒有披露，直到週三電話財報財中逾提供重要資訊，包括兩者整合工作預計在今年年底前完成，且由 Affirm 獨家提供 BNPL 服務直到 2023 年 1 月。

Jeffrey 說：「我們相信 Affirm 將繼續擊敗靠網路解決方案支持的金融機構。」

瑞信分析師 Timothy Chiodo 週四也調升該公司目標價，自 105 美元調升至 150 美元，但維持中立評級。他點出該公司強勁業績和展望，以及與亞馬遜的合作內容，他認為該公司對 2022 全財年的前景可能太過保守。

他寫道：「Affirm 在美國許多最重要的電子商務平台 / 零售商（亞馬遜、Shopify、沃爾瑪、Target、Expedia 等）中處於有利地位，我們相信這將加強 Affirm 的網絡效應（商家和用戶添加）。」

美銀證券分析師 Jason Kupferberg 維持買進評級，目標價 183 美元。他認為該股近期下跌是因為投資者對金融科技業的疲軟表現感到擔憂，以及 Affirm 的大客戶 Peloton (PTON-US) 的前景令人失望，市場擔心 Affirm 受到波及。

「考慮到年關將近，Affirm 股價的起伏通常會大於預期。」Kupferberg 補充，該公司的財測尚未將與亞馬遜的合作納入計算。