超車波克夏還不夠！輝達財報登場前 為何分析師把目標價提高49%？

輝達 (Nvidia) 預定下周三美股盤後公布第 3 季財報，挾著資料中心、人工智慧 (AI) 和電玩遊戲商機，市場預料輝達有望交出優於預期的第 3 季財報和第 4 季財測，已有分析師一口氣把目標價提高 49%。

輝達 (NVDA-US) 周四 (11 日) 收盤勁揚 3.16% 至每股 303.90 美元。截至周三為止，輝達一年來共上漲 120%，本月月初市值已經超越波克夏，躍居全美第七大上市公司。

Susqenhanna、Oppenheimer 分析師均看好輝達股票。以 Rick Schafer 為首的 Susqenhanna 分析師重申「買進」評等，把目標價一口氣提高 49%，從 235 美元上修為 350 美元。

Oppenheimer 也看好輝達第 3 季財報和第 4 季財測都有望超越市場預期，理由是資料中心、AI 和遊戲業務強勁。其分析師說：「儘管供應鏈瓶頸壟罩整個半導體產業，但我們認為，身為供應鏈上游廠商的輝達，處境優於其他同業。」

Oppenheimer 抱持長期看多的立場，認為輝達是高性能遊戲產業的領導者，能在資料中心和 AI 帶來的結構性成長下，處於理想的位置。

Susqenhanna 另一位分析師 Christopher Rolland 也給予買進評等，目標價從 250 美元提高到 360 美元。他說，繪圖晶片 (GPU) 需求可望讓輝達財報交出佳績，並上修財測，但是市場在財報公布前的高昂期待，讓他選擇謹慎，留意任何潛在的減速跡象。

Rolland 指出，輝達的生產策略有台積電 (TSM-US)、三星參與其中，這在供應鏈問題壟罩整個業界的時刻是「獨有的優勢」，預料輝達在年底前貨源無虞，足以支撐公司成長。

他說：「輝達在雲端、自駕車、元宇宙等關鍵成長領域，都是快速成長的要角，估值高於同業是合理的。」