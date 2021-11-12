00878年化配息率6% 兩因素吸金規模成長翻3倍

國泰永續高股息 (00878-TW) 將於 11 月 16 日除息，為 2021 年第 4 次配息，每受益權單位將配發 0.28 元，以昨 (11) 日收盤價估算，年化配息率約 6%，由於採收益平準金機制，配息不會遭到稀釋，加上成立以來填息率 100%，等於不僅有股息入袋，還有機會賺進價差，吸引 00878 規模成長翻 3 倍。

據 Morningstar 統計，截至 9 月底，全球 ESG 基金總資產規模已攀升至 3.9 兆美元，且第三季與 ESG 相關的基金總數成長 51%，達到 7486 檔之多，顯示 ESG 投資備受重視。

00878 不僅具備高股息優勢，且著墨於正夯的永續投資，國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，據 MSCI 永續資料庫計算，若以 100 億元的投資，00878 追蹤的 MSCI 臺灣永續高股息指數，比起台灣傳統的高股息（未考慮 ESG）的指數，碳密度（創造每單位營收使用的碳排）下降了 18% 以上。

正因如此，00878 自去年 7 月成立以來，基金規模與投資人數都不斷上升，目前為台灣規模最大的 ESG 主題 ETF，截至 11 月 5 日，Bloomberg 資料顯示，00878 基金規模成長約 348%；股東人數部分，據臺灣集中保管結算所資料顯示，00878 受益人數已達 24 萬 6561 人。

00878 之所以強勢吸金，主要是自成立以來，每季皆有配息，過往填息率達 100%，且採收益平準金機制，故不會因投資人大量申購而配息受到稀釋，以前一季 00878 年化配息率達 6.67% 為例，觀察其所追蹤的 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，今年截至 10 月底，含息總報酬表現也有 17.03%；而今年第 4 次配息將於 11 月 16 日登場，最晚只要在 11 月 15 日前持有或買進，皆可參與本次配息。