聯詠：本月起結構性調薪 明年起每月發放5000元育兒津貼

新竹市長林智堅今 (12) 日參訪聯詠 (3034-TW) 新落成大樓，聯詠指出，隨著公司營收獲利創高，本月起祭出結構性調薪計畫，使獎酬制度充分發揮激勵效果，也宣告明年起將針對員工 0-6 歲幼兒，每月發放 5000 元育兒津貼，大搶人才。

聯詠強調，人才是公司最重要的資產，會持續提供具競爭力的薪酬福利，依去年來說，公司非主管職員工平均薪資 317.5 萬元，薪資中位數 273.2 萬元，為半導體業雙冠王，本月起也將再度調薪，幅度預計月底拍板定案。

另外，聯詠每年隨著業績達標，也發放旅遊補助津貼，除了感謝同仁努力，也鼓勵同仁利用假期，每人發放 6.3 萬元，陪伴家人出遊。

聯詠在 ESG 方面也有相當成果，目前已連續三年獲頒青年志工績優團體、連續兩年獲頒體育推手長期贊助獎、連續五度獲頒健康職場認證，更連續 15 年贊助玉山國家步道養護。

聯詠近五年社會投入總金額高達 1.88 億元，包括弱勢扶助、高等教育、產學合作，偏鄉閱讀、體育進展、志工服務與環境生態，同時也深耕新竹縣市，與當地政府合作社福、教育與文化，累積總金額達 6786 萬元。