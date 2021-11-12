〈台股盤後〉電子重掌多頭 追價後繼無力 17600點得而復失

美股漲多跌少，台股今 (12) 日由電子股吹響多頭號角，元宇宙概念股持續發燙，台塑四寶等傳產股，及金融指標股也奮力撐盤，盤中大漲百點、突破 17600 點，惟午盤後指數漲幅收斂，終場上漲 65.61 點或 0.37%，收在 17518 點，成交量 3670 億元。

觀察電子三雄表現，台積電午盤紅翻黑，終場下跌 2 元，收在 604 元，5 日線得而復失；聯發科開高走高，大漲逾 3%，以 983 元作收，站回短均線；鴻海也收紅，上漲 1.4%；聯電、台達電、矽力 - KY 均領軍大盤上攻。

聯發科帶領 IC 設計股表現亮眼，金麗科、笙泉、凱鈺、普誠、亞信、驊訊、偉詮電、太欣亮燈漲停；宏觀、紘康、鈺創、信驊、鈺太、茂達拉逾半根漲停。

MSCI(明晟) 今日公布最新半年度調整，全球標準指數新增力旺、譜瑞 - KY、旭隼，刪除華新科、力成、群聯，不過，力旺、譜瑞 - KY 與旭隼均開高走低收黑，下跌 0.5-3%。

元宇宙題材持續發燒，宏達電今日結束處置、恢復正常交易，一度回測至近平盤，終場再以漲停價 90.9 元作收；威盛、建達也亮燈漲停，立衛也有逾 9% 漲幅。

傳產股方面，台塑四寶站穩盤上，以台塑上漲 1.89% 較強勢；貨櫃三雄則漲多跌少，長榮與陽明分別上漲 1.82%、0.47%，萬海則下跌 0.31% 作收；航空雙雄則漲多拉回休息，華航小漲 0.2 元、收在 25.55 元；長榮航開低震盪，下跌 2.58%。

法人表示，台股向上突破半年線後，各期均線呈現多頭排列，多頭格局不變，加上外資買超歸隊，且技術及籌碼面偏多，台股後市不看淡。