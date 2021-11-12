〈英業達法說〉明年伺服器、智慧裝置動能強 營收看增雙位數

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (12) 日召開法說，展望第四季，總經理巫永財認為，在料況較上季改善下，筆電、伺服器出貨都將持平上季，智慧裝置則因進入旺季可望較上季成長，今年營運將優去年，明年則看好伺服器、智慧裝置動能，預期營收將雙位數成長。

巫永財表示，依目前訂單、料況評估，目前筆電、伺服器供需缺口超過一季，需求持續強勁，預期第四季營運將持平第三季，而英業達筆電中有高達 65% 屬於商用機種，部分客戶下單更已下到明年底，電競、消費機種則各占約 20%、15%。

展望明年，巫永財認為，筆電成長相對放緩，但伺服器、智慧裝置動能強勁，其中，看好伺服器雲端應用持續拓展，加上明年度也在新平台應用中增加份額，估明年下半年正式出貨後，效益將逐步浮現，全年將雙位數成長。

智慧裝置方面，英華達總經理何代水補充，今年出貨旺季將落在本季，隨著策略性備料，供需缺口逐步改善，認為下半年營運將優於上半年，依明年接單情況，預期營運也將優於今年，產品則鎖定少量多樣的智慧家庭裝置、智慧穿戴、5G 裝置等。

法人也關注英業達墨西哥伺服器廠擴產計畫，巫永財表示，目前已有一條 SMT(表面黏著技術) 產線進駐，新廠土地也正在進行整地，預計明年 3 月布建完成，4 月將有五條 SMT 產線，也計畫結合既有系統、組裝廠成一個大工廠，進一步發揮綜效。

英業達今年資本資出約落在 2 億美元，展望明年，預期在墨西哥廠擴產支出下，明年資本支出將達逾 3 億美元。