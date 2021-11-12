晶華賣達美樂挹注 Q3 EPS 11.8元 單季首見賺逾1股本

連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，單季稅後純益 15.03 億元，年增 643.22%，每股純益 11.8 元，主因認列處分子公司達美樂披薩股權交易案淨利益 14.61 億元，推升單季獲利創高，也是首見一季賺超過 1 個股本。

5 月中旬本土疫情爆發後，對國旅和餐飲市場造成嚴峻衝擊，晶華第三季合併營收 10.06 億元，年減 32.59%，其中，台北晶華酒店受影響甚鉅，單季營收僅 3.83 億元，年減近 40%，較疫情前的同期衰退 50%，造成營業毛利 1.38 億元，年減 70.16%，毛利率 13.71%，年減 17.26 個百分點，營業虧損 5108 萬元，年減 119.68%，營益率 - 5.08%，年減 22.47 個百分點，連 2 季本業虧損，營益率更較第二季再探低。

所幸晶華有業外挹注，第三季稅後純益衝上 15.03 億元，年減 643.22%，每股純益 11.8 元，寫單季新高。

晶華前三季合併營收 35.79 億元，年減 7.4%，營業毛利 8.02 億元，年減 23.31%，毛利率 22.42%，年減 4.65 個百分點，營業利益 2.32 億元，年減 50.69%，營益率 6.49%，年減 5.69 個百分點，稅後純益 18.83 億元，年增 330.1%，每股純益 14.78 元。

隨著本土疫情趨緩，晶華表示，旗下各飯店持續強化防疫措施，已開放國旅市場訂房和餐廳內用開放的訂位，看好年底前感恩聖誕跨年節慶商機與尾牙春酒旺季，將帶動本業營運回穩。

為擴大搶攻第四季快速復甦的內需市場，台北晶華酒店於 11 月首推感恩節美食住房專案， 12 月則推出聖誕主題住房專案。