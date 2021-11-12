內外資同青睞記憶體族群 鋼鐵股遭調節
Tag
台股今 (12) 日由電子股領軍下，終場上漲 65.61 點，收 17518.13 點，成交量 3670 億元，三大法人合計買超 83.85 億元，外資青睞記憶體雙雄，共買超 2.8 萬張，投信也跟進買進華邦電；外資賣超標的則集中在鋼鐵族群。
三大法人今日僅自營商站在空方，小賣 4.82 億元；外資轉為買超 79.29 億元、投信同步買超 9.43 億元，三大法人共買超 83.85 億元；期貨方面，外資期貨同步作多，淨空單也下降 1002 口至 16971 萬口。
外資今日買超開發金最多，共 3.5 萬張，其次為新光金近 3 萬張，永豐金也有 1.1 萬張；記憶體雙雄旺宏 1.45 萬張、華邦電 1.3 萬張，其餘電子股包括聯電、友達、彩晶、欣興都有逾 8000 張。
外資主要調節傳產族群，台玻賣超 2.1 萬張居冠，鋼鐵股的中鴻 8673 張、燁輝 6093 張、大成鋼 5728 張，電子股則有仁寶 1.9 萬張、奇鋐逾 1 萬張、矽統近 6000 張。
投信也跟進外資買超金融股，包括開發金、第一金、新光金、永豐金、富邦金等，另外買超華邦電 2462 張居冠，晶焱、創惟、金像電、偉詮電等均列為買超前十名。
投信賣超標的前十名，依序為奇鋐、燁輝、欣銓、南亞科、元晶、聯電、南電、光洋科、博智、亞聚等。