東元三大事業體Q4、明年前景佳 能源在手訂單金額破百億元

東元 (1504-TW) 今 (12) 日舉行法說，董事長邱純枝表示，機電、智慧能源及智慧生活等三大事業體，第四季營收至少年增 5%、明年更好，估全年毛利率落在 21-24%，其中智慧能源共有三項主要專案，在手訂單金額逾 200 億元，預計明年開始挹注營運。

機電事業群方面，東元以中國、美國與歐洲市場為主，預計第四季營收有望年增 10-15%，邱純枝認為，雖然中國今年業績成長 3 成，但明年中國經濟看起來會修正，營運展望保守看待。

此外，美國年底接單量約成長 3-4 成，動能將延續至明年；歐洲則處於淡季不淡、接單強勁態勢，不過受到供應鏈供給影響，部分訂單遞延至明年出貨。

智慧能源目前有三大專案，包括與 Google 合作的 IDC 機房建置案、拿下桃機三航站機電工程，以及與海龍簽署離岸風電陸域 1GW 降壓站，後續還有企業智能工廠建置計畫，整體在手訂單金額超過百億元，預計 2022-2024 年陸續貢獻營收。

總經理連昭志提到，今年智慧生活事業體標到政府中小學班班有冷氣專案，預計年底前全數 4.2 萬台冷氣安裝完畢，估將貢獻 15-18 億元，儘管明年沒有專案挹注，不過看好旗下電頻等家電產品、宅配通業務，將穩定貢獻業績。

電動車發展方面，連昭志表示，目前以電動巴士領域為主，提供業者完整解決方案，而乘用車近期已拿到印度訂單，預計年底前會先小量交貨，預計明年會量產。

東元前三季稅後純益 41.17 億元，年增 50.9%，每股純益 1.96 元，創新高，外界也關注股息，對此，邱純枝表示，今年配息率約 60%，預期配息率將逐年上升，初估明年配息率將有 70% 水準，不過最終仍需董事會、股東會拍案通過。