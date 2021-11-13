特斯拉股價一周重挫15% 馬斯克共已賣股套現57億美元 

特斯拉 (TSLA-UA) 股價本周跌多漲少、共跌 15.4%，主因受到執行長馬斯克展開賣股計畫引發的賣壓拖累。周五最新資料顯示，他再度賣出 6.87 億美元持股，本周累計已脫手 57 億美元股票。

根據周五公開的監管申報文件，馬斯克的信託公司賣出 639,737 股股票，價值約 6.87 億美元，加上近日賣出的股票，總計賣股 57 億美元。

特斯拉周五下挫 2.83% 至每股 1033.42 美元，雖然周間一度收復部分失土，但本周累計仍跌 15.4%，是 20 個月來最大單周跌幅。這也是在 2020 年 2 月和 3 月疫情導致美股熔斷之外，特斯拉最差單周表現。

馬斯克出售股票前，上周六先在推特上問 6250 萬名粉絲是否應拋售 10% 特斯拉持股，並承諾會遵守投票結果。最後有 350 萬人參加投票，近 58% 支持他賣股。

不過，這周曝光的申報文件顯示，馬斯克早在推特投票之前，就已經安排一部分售股計畫。

馬斯克賣掉股票的資金，有一部分用來繳納執行股票選擇權衍生的稅款。

經過這輪賣股，馬斯克目前仍持有超過 1.67 億股特斯拉股票。

與 Rivian 上市光環成鮮明對比

特斯拉股價下挫，恰逢電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 風光上市。該股字周三掛牌，迄今連三日上漲、共漲 66.6%。

Rivian 本周風光上市。(圖: AFP)

Rivian 周五上漲 5.66% 至每股 129.95 美元，目前以超過 1035 億美元身價，穩坐美國尚無營收的上市公司市值龍頭。

在全球汽車廠市值排行榜上，Rivian 也擠下德國戴姆勒 (Daimler)，成為全球第四大上市公司，僅次於特斯拉、日本豐田、德國福斯 (Volkswagen)。

全球車廠市值排行榜。來源: Bloomberg

馬斯克評 Rivian 引發大賣空主角嘲諷

馬斯克周四表示，Rivian 接下來的挑戰在於實現量產和損益兩平，雖然美國有上百家汽車新創公司，但特斯拉是過去百年以來，唯一可以實現大規模量產和正現金流量的美國汽車製造商。

不過電影《大賣空》主角原型貝瑞 (Michael Burry) 周五在推特上表示，馬斯克對 Rivian 的評論不正確。他語帶嘲諷地說：「不，馬斯克，(Rivian) 真正的考驗是如何在沒有政府大舉支持和電動車補貼的情況下，還能實現這些目標。」

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