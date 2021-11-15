美股重點新聞摘要2021年11月15日

今日操盤前瞻

拜習視訊峰會

北京證交所開市交易

日本第三季 GDP

傳英特爾爭取美國半導體補貼同時研擬中國擴產 遭白宮冷眼相待

美國眾多企業熱切盼望國會通過「晶片法案」之際，彭博引述知情人士說法報導，英特爾原欲利用中國成都現有廠房生產半導體，以紓緩晶片短缺，遭白宮以國家安全疑慮為由冷眼相待，目前英特爾已擱置在中國擴產的計畫。閱讀全文...

特斯拉股價一周重挫 15% 馬斯克共已賣股套現 57 億美元

特斯拉 (TSLA-UA) 股價本周跌多漲少、共跌 15.4%，主因受到執行長馬斯克展開賣股計畫引發的賣壓拖累。周五最新資料顯示，他再度賣出 6.87 億美元持股，本周累計已脫手 57 億美元股票。閱讀全文...

SEC 駁回 VanEck 比特幣 ETF 上市申請 稱防詐措施不到位

美國證券交易委員會（SEC）周五（12 日）駁回 VanEck 比特幣 ETF 上市申請，原因是申請掛牌交易的芝加哥選擇權交易所（CBOE）旗下證券交易所 Cboe BZX Exchange 在防範詐騙措施方面做得不夠充足。閱讀全文...

白宮最新聲明：拜習視訊峰會 15 日晚間登場

週五 (12 日) 白宮發表最新聲明，美國總統拜登和中國領導人習近平將於 (美東時間) 下週一 (15 日) 晚間舉行美中元首視訊峰會。閱讀全文...

WSJ 調查：多家美企大力投資中國半導體業 英特爾、紅衫資本均入列

就在美國努力維繫在關鍵技術的領先地位，防止中國大步追趕之際，華爾街日報 (WSJ) 一項調查顯示，過去 4 年來，英特爾與紅衫資本等知名美企與創投公司，對中國半導體業的投資案仍大增逾 1 倍，形同在這場科技戰中助中國一臂之力。閱讀全文...