〈觀察〉iPhone、電動車競爭對手前仆後繼 鴻海資本支出策略差異化迎戰

鴻海 (2317-TW) 在 iPhone 等蘋果產品、或是電動車領域，都面臨國內外同業競爭，鴻海也在資本支出策略做出調整，在產能投資由「量」轉為「質」外，電動車也以投資出海口、電池等關鍵零組件為主，差異化投資保持競爭優勢。

不論是中國蘋果供應鏈，或是台灣的組裝代工廠，都積極增加資本支出、擴大產能規模，市場擔憂將鴻海因此面臨競爭加劇，獲利表現也將因此受到影響；對此，鴻海董事長劉揚偉認為，在資本支出的方向上並不相同。

在電動車布局方面，鴻海以投資出海口為主，與各地合作夥伴採用 BOL(Build Operate and Localize, 建構本地化) 的新概念合資設廠，掌握整車能力並藉此快速進入當地市場；在車用零組件上，也聚焦電動車的關鍵核心電池，與同業單擴大車用電子產能也有所不同。

另一方面，鴻海在 ICT 產品上，也不再一昧追求擴大產能，而是以提升品質、及效率進行投資優化，鴻海今年前三季資本支出來到 574.23 億元，較去年同期 490.04 億元，年增 17%，當中就增加智慧製造、自動化設備的投資，也反應在公司今年毛利率改善及獲利上。

與中國蘋果供應鏈表現相比，立訊精密第三季純益年減 25%、前三季獲利持平；藍思科技第三季獲利更年減 35%、前三季下滑 4%；劉揚偉表示，鴻海今年以來營收創高、毛利率提升及獲利向上，「這是對競爭者的最好回應」。

劉揚偉就直言，競爭對手放話只要 2-3 年就可以取代鴻海，但現在看起來也不是那麼容易，鴻海面臨競爭不敢怠慢，累積 40、50 年管理實力，是對手進入的最大門檻。