鴻海共斥66億元 增資電動車、半導體子公司

鴻海 (2317-TW) 擴大電動車及半導體布局，昨 (12) 日晚間公告，分別增資 Foxconn EV Technology Inc 1.25 億美元、約新台幣 34.7 億元，以及鴻揚半導體 31.7 億元，積極布局電動車、半導體等二大應用。

鴻海法說會上，財務長黃德才表示，今年資本支出中約有 100 億元是針對 3+3 轉型升級的投資，預計 3+3 的明年資本支出落在 200 億元內，首要會以電動車為主、再來則是半導體。

鴻海也法說會後公告，透過子公司 PCE Paragon Solutions Kft. 增資 Foxconn EV Technology Inc.，以及鴻海直接增資鴻揚半導體，目的均為長期投資；鴻海也將新竹 6 吋晶圓廠的建物及附屬廠務設施、機器設備等，透過關係人交易給鴻揚半導體。

鴻海也公告，公司第三地區投資事業 Jin Ji Full Precision Co., Ltd. 出售所持有的納諾 *-KY(6495-TW) 7.54% 股權，以間接處分昆山納諾新材料科技、深圳納富海光電及昆山納諾環保科技等三家公司持股。

鴻海此次以每股 24.63 元，處分 1.29 萬張納諾，總交易金額 3.19 億元，處分利益 1.55 億元，另需支付證交稅 95.86 萬元；鴻海表示，此次處分是已達成是階段性投資目標。