〈台股風向球〉價漲量增驚驚墊高 牛年擺尾行情加溫

近期隨著電子、航運族群快速輪動推升多頭人氣，台股呈現價漲量增態勢並持續墊高，周線連 6 紅，上周續漲 221 點，站穩短中長期均線之上，周成交量也回升到 8 月中旬以來新高，法人指出，由於美中元首視訊峰會將登場，一般預期美中關係改善有助全球景氣復甦，同時，在聯準會宣布縮減購債和財報周進入尾聲後，短期訊息面的干擾較小，看好牛年擺尾的年終行情已伺機發動。

上周三大法人聯袂在集中市場買超逾 350 億元，其中，光是外資即買超多達 300 億元，創 9 月以來單周最大量，若買盤能延續有利台股繼續攻高。

從金額來看，外資主要仍是加碼電子權值股和航空雙雄，一周來買超台積電 155 億元、聯發科近 64 億元，華航和長榮航合計獲買超達 70 億元，聯電和緯穎也均獲外資加碼 35 億元上下。

而本周市場將先聚焦視訊拜習會登場，可望緩和美中緊張關係，並進一步有利全球經濟復甦，一般也預期，台海議題將被提出，屆時對台股的影響有待觀察。

國內方面，仍陸續有大型法說會將登場，包括台新金、台泥、國際中橡、國泰金、永豐金、玉晶光等。而周三 (17 日) 則有台指期結算。

永豐投顧認為，伴隨財報利多，美股不但收復跌幅還連續創高，在此同時，台股突破楔型整理，多頭態勢明朗，交易量也開始擴增，有望挑戰前高 18034 點，惟須留意，7-8 月間多數大量成交都在 17500-17800 點區間，阻力頗大，建議逢高不追，預料本周高點上看 17700 點。

同時，永豐投顧也提醒，指數短天期乖離率過大，伴隨國際股市進行位階調整以及消息面紛擾，可先觀察下檔 10 日均線的支撐力道。

而統一投顧則提到，考量美中關係有望改善、供應鏈缺料問題緩解、中國限電政策造成的營收獲利下修利空逐漸淡化等，加上多家重量級法說會釋出對第四季正面看法，年底作帳行情可期，樂觀看待第四季台股仍有高點。