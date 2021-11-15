看法不同調 大摩經濟學家估Fed將在2023年升息

摩根士丹利經濟學家周日 (14 日) 發布最新展望報告，預計美國聯準會 (Fed) 將到 2023 年才會升息，與自家執行長高曼 (James Gorman) 意見不同調，高曼預期，Fed 應該在 2022 年第一季升息。

包括策略師 Andrew Sheets 在內的摩根士丹利經濟學家們認為，Fed 將在明年中結束資產購債計畫，但 2023 年之前不會上調利率，原因在於他們預計通膨將放緩、勞動市場參與率將持續上升；同時在消費者支出與資本投資的拉抬之下，美國明年 GDP 可望成長 4.6%。

這些經濟學家的看法，顯然比自家執行長高曼更鴿派。上月中旬高曼接受彭博專訪時表示，市場的錢太多了，Fed 必須稍微戳破這個泡沫，呼籲 Fed 應該在 2022 年第一季開始升息。

這不是高曼第一次表現得比該行經濟學家更為鷹派，且事實經常證明他是對的。高曼在今年 5 月時就預測，Fed 在年底就會開始縮減購債，遠早於旗下經濟學家的預期，當時經濟學家們認為，Fed 將於 2022 年 4 月開始縮減購債。

此外，2015 年高曼曾表示，他會大力押注 Fed 在年內升息，但他手下的經濟學家認為決策者會等到 2016 年才有所行動。結果，Fed 在 2015 年 12 月宣布升息。