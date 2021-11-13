中國監管+成長趨緩風險遭低估 美銀：前20大曝險美企8成來自半導體、科技業

中國監管機構大刀闊斧對許多產業實施新規定與管制，正促使美國跨國企業謹慎應對中國市場的變化，巴隆周刊 (Barron's) 報導，各產業中以電子、科技業面臨風險最嚴重，華爾街逐漸擔心企業對中國曝險的潛在成本，以及中國成長是否能如預期強勁。

由於中國數據法趨緊，雅虎 (Yahoo!) 宣布退出中國，華為禁令使高通 (QCOM-US) 在中國晶片市場市占下滑。此外，由於新疆勞役的爭端，Nike (NKE-US) 在中國遭到強烈抵制，而拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 因為北京傳將擴大賭場審查，今年跌幅逾 30%。

據統計，標普 500 指數成分股的中國市場營收平均占比為 5%，有些甚至超過 60%。幾十年來美國公司在中國積極投資，美銀 (BofA) 策略師發現，2010 年以來，中國國內生產毛額 (GDP) 與標普 500 指數每股盈餘 ( EPS) 相關性將近 0 大幅上升至 90%。

美銀美國中小型股策略師 Jill Carey Hall 表示，中國市場營收曝險排名前 50 家美國公司的平均估值，與歷史估值相距一個標準差，意味著中國經濟成長、監管等等風險並未充分反映。值得注意的是，排名前 20 的企業中，電子、半導體與科技業占了 80%。

中國市場銷售曝險的前 20 大美國企業 (圖: 美銀)

以生命科學和服務為例，美國在醫療保健、食品、水安全測試以及環境監測方面投入大量資金，該板塊中國市場營收占比約 10%。美銀指出， Agilent (A-US)、 Mettler-Toledo (MTD-US) 和 Waters (WAT-US) 等公司中國曝險最大，不過，憑藉著明顯技術優勢，可能相對不會受到中國政府限制。

反之，較為脆弱的產業是汽車業，美國車企的中國市場營收占比達 30%，美銀認為，Adient (ADNT-US)、BorgWarner (APTV-US) 等汽車零件供應商曝險極大，而電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 則是最脆弱的汽車製造商。

美銀表示，特斯拉在中國市場逐漸失去市占，若中國政府推動消費者購買更多當地車款，或加強對奢侈品的審查力道，屆時特斯拉可能會遭受損失。

此外，蘋果 (AAPL-US) 則很容易受到抵制消費的影響。美銀估計，若中國 iPhone 銷量每下降 10% (相當於減少 400 萬至 500 萬支)，蘋果營收將驟降 40 億美元。即便沒有抵制消費，中國對遊戲的限制也使蘋果服務業務面臨挑戰。

此外，中國經歷 1978 年至 2010 年平均 GDP 成長 10% 後，明年經濟恐怕只會成長 5.6%，華爾街基金經理人與分析師認為，除了監管風險外，許多股票估值都未考慮中國經濟成長放緩的風險。

First Eagle 投資管理聯合創辦人 Matthew McLennan 表示，目前走到一個重要的轉捩點，過去二十年中國的權力和成長齊頭併行，未來兩者可能會開始分化。中國政府干預力道增加使產業受到影響，包括實現氣候目標時導致一系列供應鏈中斷，和解決房地產業債務問題使開發商水深火熱。

儘管如此，很少有分析師認為美國會因此大規模外流，大量美國企業與中國脫鉤的可能性很小，因為美中關係中的資金已被捆綁在一起。

美國商會今年報告顯示，若美國半導體業失去中國客戶，將損失高達 1240 億美元的產出，並危及 120 億美元的研發支出和 130 億美元的資本支出。若飛機、航空業失去進入中國市場的機會，每年可能損失多達 510 億美元。