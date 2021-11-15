為拜登辯護 白宮經濟顧問：高通膨是因為疫情 而非政策

美國白宮經濟顧問 Brian Deese 為美國總統拜登的政策辯護，將通膨急升歸咎於新冠疫情造成的供應鏈瓶頸，而不是政策所造成。

在汽油和其他商品成本飆升的推動下，美國 CPI 上周創下 31 年來的最大年度漲幅。共和黨對此猛烈批評，並認為拜登的支出法案助長了這一趨勢。

Deese 接受美國電視媒體訪問時坦言，通膨高漲使美國人民口袋的鈔票變薄，並影響經濟前景。但他辯稱，人們該搞清楚前因後果，當拜登上任時，美國正遭遇全面性的經濟危機。

目前高通膨並非美國獨有現象。據經濟合作暨發展組織 (OECD) 數據，其 38 個成員國的通膨率都居高不下，隨著疫情後經濟重新啟動，過去 18 個月來，國際油價飆升 4 倍之多。

拜登計畫周一 (15 日) 簽署價值 1 兆美元的跨黨派基礎設施法案，而財政部長葉倫 (Janet Yellen ) 與 Deese 都強調，這一法案加上 1.75 兆美元「Build Back Better(重建美好未來)」國內支出及氣候投資法案，將有助於降低通膨。

Deese 表示，他相信眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 本周會安排表決「重建美好未來」法案。不過這項立法困難重重，因為參議院尚未接納這項法案，而民主黨內也有反對聲音。

葉倫指出，拜登 3 月祭出規模 1.9 兆美元的「美國救援計畫 (American Rescue Plan)」刺激方案，幫助美國人度過疫情，如今支出及需求都很強勁。

她強調，商品和工人的供應量仍然很低，聯邦政府正努力修復受疫情影響的全球供應鏈。葉倫先前表示，如果疫情持續緩解，預期物價將於明年下半年恢復正常。