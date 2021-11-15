連創5大紀錄！00757在夯什麼？

最近網友都在說，「想投資什麼酷東西，就找 00757！」。這檔 ETF 究竟在夯什麼？只要是會飆漲的創新科技題材他都有！因此推升統一 FANG+ETF(00757-TW) 基金淨值創新高、股價創新高、規模創新高、發行單位數也創新高，盤中零股交易也是海外 ETF 人氣最高。

從 9 月的魷魚遊戲全球爆紅，激勵影音串流龍頭網飛股價創新高；到 10 月電動車熱爆，特斯拉股價創新高；之後臉書大動作宣示改名 Meta，11 月元宇宙商機風靡全球，AI 繪圖晶片龍頭輝達有電動車及元宇宙雙重加持，股價飆新高；這些風口浪尖上的科技巨頭，都是 00757 的主要持股，且權重都達 10% 左右。

1．上市二年多，報酬率近兩倍

統一 FANG+ETF（00757）追蹤尖牙股指數，成份股精選營運擴及全球的十大科技巨頭，除了網飛、特斯拉、Meta（原臉書）、輝達之外，還有蘋果、亞馬遜、谷歌等。自 2018 年 12 月 6 日掛牌以來，僅上市二年多，股價不斷創新高，以 11 月 12 日收盤價 53.8 元計算，累積報酬率 190%！驚人的績效表現，台股掛牌的 ETF 無人能敵。

2．投資人追捧，發行單位大增 40%

00757 近期受惠魷魚遊戲、電動車、元宇宙等題材不斷，成份股輪流飆漲，不只媒體及網友討論熱度高，投資人也持續追捧，自 9 月以來發行單位數大幅成長逾 40%！目前基金規模已突破 50 億元，基金淨值創新高、股價創新高、規模創新高、發行單位數也創新高。近三個月盤中零股合計成交金額在海外 ETF 排名第一，相當受到小資族喜愛，同時，持有一千張以上的大戶集保庫存占比也達 14.73%，法人也給予肯定。

3．全球創新趨勢一把抓！多元題材輪漲

由於統一 FANG+ETF（00757）持有的科技巨頭都在 AI、智慧裝置、雲端、數位廣告、金融支付等領域占有重要地位，擁有高獲利能力與充裕現金流，市值逐年成長，而能名列美股前 20 大之內。

著眼未來，現在大家生活使用的科技產品跟網路服務，幾乎離不開他們，而且這些科技巨頭不守舊，會以現有基礎去擴展新業務，除了已進入起飛階段的電動車與未來要發展的自駕系統，還有正形成新趨勢的元宇宙，都是加分題材。

例如建構元宇宙初期需要擴張網路基礎設備與技術，受惠的除了晶片商輝達，還有雲端伺服器，雲端平台業務就屬亞馬遜全球市占最大、谷歌增速最快。另外，特斯拉跟亞馬遜還是低軌道衛星的兩大重要營運商！買 00757 就等於是把所有創新趨勢一檔全包。

4．短中長期操作建議

00757 掌握了重要趨勢，都是大型成長股，獲利展望佳、股價強勢，由於投資美股最好是讓股息自動滾入淨值內，不配息，可讓投資人享有最佳的複利效果，也沒有複雜的稅負問題，在台股市場想獲利了結賣出，賺到的屬於資本利得，免課所得稅。

根據回測結果，00757 適合當作長期存股標的，長線投資人可透過定期定額，平均買進成本；也可作波段，據統計在 11 月買進尖牙股持有至隔年 2 月勝率達 9 成；短線賺價差者，若有單日跌逾 2% 買進，勝率高。

