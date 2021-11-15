中國資本市場新里程 北交所開張10檔IPO新股漲翻天

周一 (15 日)，北京證券交易所正式開市交易，讓中國資本市場邁入京、滬、深三個證券交易所三強鼎立的新時代，也為中國多層次資本市場架構再跨出一步。當中 10 檔 IPO 新股全數狂飆，並暫停交易。

第一天交易有 81 家上市公司亮相，大部分上市企業為各產業的巨頭。而這 81 家企業涵蓋中國 25 個大產業，有 17 家是在細分產業中營運獨當一面的創新公司，展現北交所服務創新型中小企業的市場定位。

另一方面有 10 檔 IPO 新股在開盤的集合競價時段得到資金追捧，漲幅平均在 70% 以上，而有 5 家新股漲幅超過 100%，其中 N 同心漲幅最高，達 267.09%。

當正式開盤後，這些 IPO 個股漲勢一去不回，N 同心漲幅暴漲 397%，N 大地、N 志晟、N 晶賽的漲幅均突破 200%，上演慶祝行情。

由於漲勢過猛，該 10 檔新股全部觸發暫停交易，N 同心、N 大地、N 志晟、N 晶賽、N 恒合、N 漢鑫、N 科達、N 中寰、N 廣道、N 中設股價全數比開盤價飆漲逾 30%，達到暫停交易標準。

對於北交所的開市，業內認為北交所建構更加包容和簡便的上市標準，打通一級市場和二級市場，給予創投機構更加暢通的退場機制，並在審核、再融資、限售等方面考慮中小企業實際需求，確實解決中小企業融資難、融資貴問題，為創新型中小企業提供發展動力，助力中國經濟升級轉型。

由於北交所的設立主要是服務創業企業，背後目的是成為創業板或科創板的橋樑，只要在北交所上市公司掛牌滿 12 個月後，就可依規定轉板至創業板和科創板上市。

而北交所的成立目的是將與上交所、深交所錯位發展。中國證監會主席易會滿指出，北交所是「龍頭」，新三板創新層、基礎層是基礎，要發揮好北交所的龍頭撬動和反哺作用。同時，加強與滬深兩大交易所、區域性股權市場互聯互通，形成層層遞進的中小企業成長路徑。



