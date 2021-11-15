調控威力大 10月中國70城新屋指數年增3.4% 創2016以來新低

周一 (15 日) 中國統計局公布 10 月份 70 個大中城市新建商品住宅價格指數年增升 3.4%，低於 9 月份的 3.8%，創下 2016 年 1 月以來最小漲幅，反映中國房市調控的威力持續發酵中。

以月度計算，10 月 70 大中城市新建商品住宅價格指數下跌 0.2%，是 2015 年 2 月以來最差的月度數據表現。

以月度變化來看，10 月份 70 個大中城市之中，新建住宅價格指數上升的有 13 個，其中以三亞上漲 0.8% 最高，9 月則有 27 個；保持不變的有 5 個，9 月份則有 7 個；至於下跌的則有 52 個，9 月份為 36 個，數目明顯增加。

當中，中國四大一線城市的價格保持不變，北京和上海月增分別為 0.6% 和 0.1%，廣州和深圳分別下滑 0.3% 和 0.2%。至於二線城市價格則開始轉跌，三線城市則是月減 0.3%。

中國統計局指稱，10 月份 70 個大中城市新建商品住宅銷售價格月度延續緩慢下滑的態勢，年率漲幅則是繼續滑落。

此外，中國統計局也公布 1-10 月份，房地產開發投資人民幣 12.49 兆元，年增 7.2%，1-9 月則為 8.8%。

資料來源: 中國統計局

1—10 月份，商品房銷售面積 14.3 億平方公尺，年增 7.3%，前期 11.3%。商品房銷售額人民幣 14.72 兆元，年增 11.8%，前期 16.6%。

10 月份，中國房地產開發景氣指數為 100.62，前期 100.74。