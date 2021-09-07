聯強本季營收挑戰千億元 前8月已達2484億元創高

聯強 (2347-TW) 今 (7) 日公布 8 月營收，受惠資通訊產品銷售暢旺，單月營收 333.67 億元，月增 4.73%、年增 19.02%；前 8 月營收 2484.33 億元，創新高，年增 23.15%，法人估，本季營收有望站上千億元、挑戰新高。

法人預期，聯強迎來傳統出貨旺季，下半年單季可望衝高，全年獲利在不計算處分海外事業利益下，每股純益上看 6 元，明年力拚持平今年。

聯強前 8 月產品營收比重方面，資訊商用產品占 27%、資訊家用產品占 37%、通訊產品占 4%、 IC 元件占 32%。

從產品結構來看，聯強表示，隨著商用市場穩步回溫，資訊商用產品旗下商用系統業績較去年大幅成長 61%、網路資安業績年增 36%，雲端軟體也年增雙位數。

另外，受惠宅經濟、電競相關產品保持強勁成長動能，資訊家用與通訊產品業績年增近 3 成；IC 元件方面，則因智慧裝置開發新產品、新市場有成，業績年增 71%。

觀察各事業部營運表現，聯強指出，元件業務、中國、台灣資訊、印尼 8 月營收年增都超過 2 成，其中元件、印尼單月營收達同期新高，台灣資訊更創下單月歷史新高。