知名科技股投資人：晶片短缺可能會持續到 2023 年

據報導，以科技股投資而知名的 Independent Solutions Wealth Management 投資組合經理人 Paul Meeks 警告表示，華爾街低估了晶片短缺的問題，並且他認為要解決這個問題恐怕要數年而不僅是數月的時間。

Meeks 在接受採訪時表示，晶片短缺的問題可能會持續到 2023 年，並且他預期會帶來令人痛苦的後果。

「其中部分公司很可能因此無法出貨，他們的業績表示可能會令人失望。他們目前的股價太貴了，可能會下跌，而且不只是下跌一點，可能會跌很多。」Meeks 說道。

在美國企業仍在應對供應鏈問題之際，半導體類股一路飆升，追踪晶片股的 VanEck Vectors Semiconductor ETF 在過去 6 個月中上漲了 35%。

Meeks 在去年 6 月上旬，晶片荒成為熱門議題的幾個月前，就加碼買進了晶片製造商的股票。如今，他仍然看好相關類股還有更大的上漲空間。

雖然 Meeks 對半導體股持樂觀態度，但他對於 FAANG 仍感到擔憂，特別是蘋果 (AAPL-US)。他表示，蘋果大約有 50% 的業來自 iPhone，而嚴重晶片短缺的問題，已經使該公司在上一季損失了數十億美元的營收。

Meeks 也預期，到了年底購物旺季，缺料或缺貨的問題將會更加嚴重，許多消費者將會因為無法按時購買到商品而感到失望。「這是令人沮喪，不幸的是，問題沒有任何緩解。銷售這些熱門聖誕產品的供應商營收和獲利也將會受到衝擊。」Meeks 說道。