報告：今年全球股息規模有望達到1.46兆美元新高

根據資產管理公司駿利亨德森 (Janus Henderson Investors) 的報告顯示，在公司企業現金充裕和經濟復甦持續的情況下，今年全球股息規模有望達到 1.46 兆美元，創下歷史新高。

報告中將 2021 全球股息預估上調至 1.46 兆美元，高於前一份報告的預估，表明企業資產負債表強勁，董事會也不再那麼謹慎。

受益於大宗商品價格飆升，礦業公司成為今年第三季股息成長的最大動力，必和必拓集團成為配息最多的公司，向股東配息近 189 億美元。數據顯示，今年第三季企業股息發配僅較 2020 年初的歷史高點低 2%。

但是，駿利亨德森全球股票收益團隊客戶投資組合經理 Jane Shoemake 認為，礦業公司似乎不太可能維持這種高水準的股息，因為他們依賴波動性大的大宗商品價格，其中部分已經出現下跌，像是鐵礦石自 5 月以來已經下跌了 60%。

Shoemake 也表示，企業界充斥著流動性，金融體系也很穩健。疫情對企業利潤的損害比預期的要小，企業之所以能夠增加股息支付，是因為企業已經適應了疫情的狀態，並得到了信貸市場和政府援助計劃的支持。

「企業已經利用財務靈活性來支持資產負債表。隨著全球持續復甦，為他們提供了強大的財務能力。」Shoemake 說道。

隨著通膨飆升，高股息對投資者更具吸引力，收益策略也再度成為人們關注的焦點。