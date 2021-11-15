美國貨幣政策與方向高度不確定 造成美債市場劇烈波動

在美國聯準會開始縮減每月 800 億美元購債之際，劇烈波動正在攪動美債市場，警示信號開始浮現。

分析師認為，美債市場的波動反映了價格飆漲、勞動力短缺以及殖利率遠低於通膨率之際，經濟和貨幣政策方向的廣泛不確定性。

債券需求疲軟

美國財政部上周三發行了 250 億美元的 30 年期新債，殖利率比拍賣前交易的殖利率高出超過 5 個基點，暗示需求疲軟。這個表現是 2011 年 8 月以來債券招標中最差的一次。

瑞銀集團的美國利率策略主管 Michael Cloherty 強調，5 個基點的差距是缺乏流動性的明確跡象，過去兩周，市場異常動盪，難以處理大規模風險轉移。

與此同時，通膨加劇的報告促使交易員提前了對聯準會首次升息的預期時間，2 年期美債殖利率上周三上漲近 10 個基點，創 2020 年 3 月以來最大漲幅。

本周三 (17 日)，市場監督者將以視訊方式召開年度會議，這個會議自 2015 年以來每年都舉行，因為在此前的一年債市經歷了 12 分鐘的「閃電拉升」，使他們認為有必要召開會議，考慮改善整體市場運行和彈性的建議。

美國公債定價的異常，將具有廣泛的影響，因為它們的殖利率被用於評估全球超過 50 兆美元資產的價值。

出現難以解釋的波動走勢

在監管者會議的同時，美國財政部將舉行 20 年期公債的月度拍賣，以檢驗上周的 30 年期公債拍賣究竟是個異常現象，還是暗示在央行退出支持之際，市場平穩運行的能力可能受損。

Academy Securities 宏觀策略主管 Peter Tchir 表示，當前的結構使市場在成交量接近平均水準時可以很好地運作，但是這會導致出現相對於數據，似乎無法解釋的大幅和劇烈波動走勢的階段。

美國政府證券流動性指數 (圖表取自彭博)

值得注意的是，彭博的美國政府證券流動性指數—衡量殖利率與公允價值模型的背離程度，來到 2020 年 3 月以來最糟。

短期投資組合管理和融資主管 Jerome Schneider 認為，現在正處於過渡時期，不僅是貨幣政策，而且還存在很多不確定性，包括財政政策走向和地緣政治。

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