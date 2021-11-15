〈美股盤前要聞〉美股期貨上升 特斯拉盤前跌逾2%

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將出席多樣性大會並發表談話，鮑爾可能針對當前全球面臨的高通膨現況，進一步作出更多表述。美國 10 年期公債殖利率來到 1.544%。美股期貨週一 (15 日) 上升，道瓊期貨漲 0.32%，標普 500 期貨漲 0.24%，那斯達克 100 期貨漲 1.29%。

1. 白宮經濟顧問：高通膨是因為疫情 而非政策

美國白宮經濟顧問 Brian Deese 為美國總統拜登的政策辯護，將通膨急升歸咎於新冠疫情造成的供應鏈瓶頸，而不是政策所造成。

Deese 接受美國電視媒體訪問時坦言，通膨高漲使美國人民口袋的鈔票變薄，並影響經濟前景。但他辯稱，人們該搞清楚前因後果，當拜登上任時，美國正遭遇全面性的經濟危機。

目前高通膨並非美國獨有現象。據經濟合作暨發展組織 (OECD) 數據，其 38 個成員國的通膨率都居高不下，隨著疫情後經濟重新啟動，過去 18 個月來，國際油價飆升 4 倍之多。

2. 輝達併 Arm 阻力重重 英國將啟動第二階段深入審查

外媒報導指出，基於反壟斷和國家安全的考量，英國政府預計將下令對輝達 (NVDA-US) 以 400 億美元收購英國晶片設計公司 ARM 的提案進行深入調查。

英國泰晤士報報導稱，英國數位與文化部長多里斯（Nadine Dorries）預計將於周二指示競爭和市場管理局對該交易進行第二階段的調查。

輝達收購 ARM 的交易依照之前的計畫應該在 2022 年 3 月份完成，不過英國、歐盟等國家和地區都在加強審核，同時半導體業內不少企業擔心 ARM 被收購後將喪失獨立性、中立性，畢竟變成美國輝達子公司有很多問題都存在不確定性。

3. 馬斯克與桑德斯推特口水戰 再提及賣特斯拉股票

特斯拉 (TSLA-US) 股價上周大跌，結束先前連 11 周大漲局面。最大持股人馬斯克 (Elon Musk) 的賣股繳稅行動，開啟了這波跌勢。而他在最新與參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 的推特口水戰中，又提到了賣股一事。特斯拉週一盤前下跌 2.14%

桑德斯周日 (14 日) 在推特上說，極其富有的美國人應該支付他們「公平的份額」，這一看法明顯激怒了因股價大漲，而晉升全球首富的馬斯克。

馬斯克隨後發推文回應，「我一直忘了你還活著呢」，隨後他補充說，「伯尼，想讓我賣出更多股票嗎？就痛快說出來吧…」

4. 美國多州聯手 對 Google 再提反壟斷訴訟

Google(GOOGL-US) 正面臨另一輪反壟斷問題，以德州為首的美國多州，正針對 Google 提起修正後的反壟斷訴訟，指控這家科技巨頭在努力促進其本已占主導地位的廣告業務時，使用了脅迫手段。

最新的案件是對 Google 又一例反壟斷的控訴。這家科技公司面臨多起訴訟，其中包括來看美國司法部的指控。

Engadget 等媒體報導稱，訴訟已於上周五 (12 日) 晚些時候，在紐約聯邦法院提起。訴訟還強調了 Google 在 2015 年使用了一個祕密的「伯南克計畫 (Project Bernanke)」，利用投標數據爲其自身廣告取得優勢。這迫使廣告客戶使用 Google Ads 服務，否則他們會在競價中失利。

5. 大摩經濟學家估 Fed 將在 2023 年升息

摩根士丹利經濟學家周日 (14 日) 發布最新展望報告，預計美國聯準會 (Fed) 將到 2023 年才會升息，與自家執行長高曼 (James Gorman) 意見不同調，高曼預期，Fed 應該在 2022 年第一季升息。

包括策略師 Andrew Sheets 在內的摩根士丹利經濟學家們認為，Fed 將在明年中結束資產購債計畫，但 2023 年之前不會上調利率，原因在於他們預計通膨將放緩、勞動市場參與率將持續上升；同時在消費者支出與資本投資的拉抬之下，美國明年 GDP 可望成長 4.6%。