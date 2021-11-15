輝達併Arm阻力重重 英國將啟動第二階段深入審查

外媒報導指出，基於反壟斷和國家安全的考量，英國政府預計將下令對輝達 (NVDA-US) 以 400 億美元收購英國晶片設計公司 ARM 的提案進行深入調查。

英國泰晤士報報導稱，英國數位與文化部長多里斯（Nadine Dorries）預計將於周二指示競爭和市場管理局對該交易進行第二階段的調查。

去年 9 月份輝達宣佈斥資 400 億美元收購 ARM 公司，這是近年來半導體業併購金額最高交易之一，也是對未來整個半導體業影響最大的收購案，所以審查上面臨極大的阻力。輝達 CEO 黃仁勳曾表示，買下 ARM 後，他們可以幫助 ARM 在其他運算領域做得更好。

輝達收購 ARM 的交易依照之前的計畫應該在 2022 年 3 月份完成，不過英國、歐盟等國家和地區都在加強審核，同時半導體業內不少企業擔心 ARM 被收購後將喪失獨立性、中立性，畢竟變成美國輝達子公司有很多問題都存在不確定性。

今年 8 月份，英國主管機關指稱此合併案可能有損產業競爭，要求繼續進行長時間的調查。英國官員認為輝達控制 ARM 可能會給其競爭對手帶來真正的問題，限制他們取得關鍵技術，並最終扼殺一些重要且不斷增長的市場創新。

而 10 月 27 日，歐盟委員會表示對輝達收購 ARM 的交易進行全面調查，該機構認為輝達在其初步審查期間提供的讓步不夠。歐盟反壟斷機構提到，將在明年 3 月 15 日之前決定是否核准這項交易。

