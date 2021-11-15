如何抵禦綠色通膨風險？ 華爾街策略師這樣說

隨著各國政府、企業相繼設下願景，付出更多努力以實現淨零碳排目標，華爾街策略師示警「綠色通膨」(Greenflation) 風險，同時舉出此趨勢下的潛在投資機會。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 認為，投資人低估了企業將環境考量納入公司商業決策所帶來的成本壓力，並舉出 4 大帶動成本上揚的潛在因素。

首先，Shah 舉例，自 2026 年起，歐洲部分主要產業將逐步取消碳排許可證，歐盟也將削減授予其他產業的許可證數量。資管公司 Lazard 表示，若歐洲上市的鋼鐵商被迫為歐盟碳排放交易體系目前允許的碳排放量支付費用，恐導致他們損失 6 成獲利。

其次，為了實現巴黎協定之下的氣候目標，各國政府可能逐步收緊環境審查，更嚴厲的懲罰在所難免。

再來，Shah 認為當各行各業投入尋找「綠色人才」的行列，也可能對公司的獲利造成影響，她以英國智庫 Onward 近期發布的模型為例，模型發現，在推動淨零碳排過程中所創造出的新工作，平均薪資比英國全球平均薪資水平高了 18%。

最後，Shah 表示，隨著商業模式走向環保，技術投資和研發支出可能全面增加，在不斷創新的過程中，業務成本勢必跟著上升。

在上述趨勢下，Shah 建議投資人轉向具有經濟特寫具有經濟特許協議的績優股，這類公司定價能力高，可靈活調整價格，在保護利潤的同時也不會失去市占率。

此外，相較於公用事業可能因能源價格上漲而陷入麻煩，她更看好 FAANG 等現代「類債券資產」(bond proxy) 因相對穩定而表現良好。

從地緣角度來看，Shah 對美股的信心多過於歐股，她認為，美股在面對能源價格上揚時，具有更出色的抗通膨衝擊能力。

Shah 稱：「美國在能源上可自給自足，消費者更有能力吸收高價，相較之下，歐洲作為一個大型能源淨進口國，風險較大。」