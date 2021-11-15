〈錸寶法說〉塞港影響PMOLED客戶拉貨 Q4營運估持平

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 今 (15) 日召開法說，展望第四季，錸寶表示，PMOLED 業務受整體供應鏈缺料、歐美塞港影響，客戶下單轉趨保守，估本季相關業務將面臨修正，電池模組業務則在上游材料提前備貨下，可望保持成長，一增一減下，估本季營運將與第三季相當。

錸寶表示，近年 PMOLED 業務持續朝醫療、智慧家電、工控、5G 網通等高值化產品布局，但今年以來持續面臨供應鏈料況吃緊，加上歐美塞港狀況難解，導致部分客戶因考量海運成本侵蝕獲利，拉貨放緩，預期狀況將一路延續到明年農曆年後，第二季才有機會改善。

電池業務方面，錸寶指出，第三季營收占比約 3 成，雖然毛利率較 PMOLED 業務低，但單季已有獲利，隨著上游電池芯等材料供給較上季順利，且客戶訂單穩定，認為本季貢獻可望較上季成長。

錸寶是在今年 7 月因應集團組織調整，參與集團旗下電池模組製造商來穎現金增資，並由錸寶取得約 94.12% 持股，根據第三季財報顯示，來穎第三季已由虧轉盈，單季純益約 816.6 萬元，錸寶也依比例認列約 733 萬元獲利。

錸寶第三季營收 5.9 億元，季增 29.52%、年增 25.71%，毛利率 18.95%，季減 6.67 個百分點、年減 11.08 個百分點，主因受第三季起併入的電池業務平均毛利低於 PMOLED 本業拖累，營益率 6.97%，季減 4.87 個百分點、年減 9.81 個百分點，稅後純益 4259.8 萬元，季減 26.42%、年減 47.71%，每股純益 0.64 元，為近六季低點。

累計錸寶今年前三季營收達 16.56 億元，年增 39.4%，毛利率 21.32%，年減 3.78%，營益率 8.72%，年減 1.95 個百分點，稅後純益 1.67 億元，年增 7.6%，每股純益 2.51 元。