瑞基啟動內部組織升級 強化三大領域

檢測試劑廠瑞基 (4171-TW) 今 (15) 日表示，因應未來事業方向，進行內部組織升級，明年將朝三大方向發展，包括人病新冠檢測、畜產與伴侶動物健康管理，以及精準醫療，藉此擴大事業版圖，帶動明年營運正向發展。

人病新冠檢測方面，瑞基表示，隨著各國疫情趨緩，常態性的 PCR 檢測應用將擴大，未來包含搭機陰性證明、居家快篩後仍須 PCR 驗證、與特殊場域進出陰性證明等，檢測需求將持續成長，目前正申請日本、巴西新市場醫材進口認證，預期明年會有進展。

畜產及伴侶動物部分方面，由於新冠疫情爆發，產業對核酸檢測 (PCR) 應用接受度大幅提高，瑞基明年將建立更多產品應用，並透過與各地代理商的線上會議、線上研討會與線上展會等形式，拓展動物健康管理市場，預計將開發巴西與巴拿馬等中南美洲新市場。

瑞基除了強化人病與動物市場外，也將產品應用延伸至精準醫療，整合外部資源，建立商業合作夥伴模式，拓展精準醫療的次世代定序 (NGS) 相關應用。

瑞基也公告財報，第三季營收 2.8 億元，季增 2.17%、年增 51.6%；毛利率 69.7%，季減 8.2 個百分點、年減 9.93 個百分點；營利率 49.62%，季減 0.97 個百分點、年增 5.07 個百分點；稅後純益 1.1 億元，與第三季相當、年增 61.76%，每股純益 2.64 元。

瑞基前三季營收 7.9 億元，年增 38.13%；毛利率 74.95%，年減 2.35 個百分點；營利率 50.14%，年增 9.5 個百分點；稅後純益 3.13 億元，年增 88.55%，每股純益 7.49 元。

瑞基表示，前三季成長動能來自新冠病毒檢測相關產品，營收貢獻年增近 3 倍，比重也攀升至 75%；以市場分布來看，東北亞營收占 42.34%、東南亞占 38.13%、中東占 7.35%、中國占 6.8%、中南美非占 4.84%。