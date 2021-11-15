鉅亨美股雷達：投行Wedbush下調NVDA評級至中性、不擔憂馬斯克賣TSLA持股
美股重要看點：
本週多位 Fed 票委將發表談話，包括 2021 年票委的亞特蘭大分行主席波斯提 (Raphael Bostic)、舊金山分行主席戴利 (Mary Daly)、芝加哥分行主席伊文斯 (Charles Evans)、2022 年票委則是克里夫蘭分行主席梅斯特 (Loretta Mester)，另外還有永久票委如 Fed 理事沃勒 (Christopher Waller)、紐約主席威廉斯 (John Williams) 等人。
市場聚焦，Fed 票委們可能進一步對美國嚴重的高通膨狀況給出更多前景看法，並期待藉此觀察 Fed 後市升息路徑。
先前 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 於 11 月利率會議上表示，供應鏈緊俏的問題 Fed 政策無法解決，但預計通膨將在 2022 年夏天開始舒緩。
美股前一交易日漲跌：
- 道瓊指數上漲 179.08 點，或 0.5%，收 36,100.31 點。
- 那斯達克指數上漲 156.68 點，或 1%，收 15,860.96 點。
- 標普 500 指數上漲 33.58 點，或 0.72%，收 4,682.85 點。
- 費城半導體指數上漲 30.0 點，或 0.80%，收 3,794.5 點。
今日重要總經數據：
紐約 Fed 11 月製造業指數，市場預期 20.1，前值為 19.8
重要個股動態：
1. Nvidia (NVDA-US)
投行 Wedbush 在最新研報將 Nvidia 股票評級由增持下調至中性，但 Wedbush 指出，調整股票評級的原因是股價過高而非負面消息。
同時，Wedbush 將 Nvidia 目標價自每股 220 美元上調至 300 美元。
Wedbush 分析師 Matt Bryson 在最新研報表示，依舊看好 Nvidia 前景和長期機會，尤其是在人工智慧方面，但由於本益比估值的過高，故在上修目標價的同時將股票評級下調至中性。
Wedbush 表示，自上次財報會議以來，Nvidia 股價又大漲了 50%，故在預估本益比持續上揚的環境裡，因此無法再繼續給予 Nvidia 股票增持評級。
2. Tesla (TSLA-US)
Wedbush 五星分析師 Daniel Ives 在最新研報表示，馬斯克 (Elon Musk) 本週已出售約 50 億美元特斯拉股票，並且馬斯克可能在未來數個交易日內，繼續兌現出售 10% 特斯拉持股的承諾。
馬斯克 2012 年獲得的 2300 萬股期權將在 2022 年 8 月到期，且需要支付逾 100 億美元稅款，年底前出售股票並不讓人感到意外。
華爾街當前共識認為，馬斯克可能拋售 5-6% 特斯拉持股，因此出售 10% 可能有些出人意料。
雖然馬斯克出售持股給市場帶來了一些負面驚喜，但 Daniel Ives 認為這是一個可以消化的數字，不會引發過多擔憂。
Daniel Ives 對馬斯克迅速出售股票，而非拖到明年感到高興，而且特斯拉基本面沒有改變。
Daniel Ives 維持對特斯拉股票的增持評級和 1100 美元目標價，這意味著特斯拉還約有 6% 的潛在上漲空間；但總體而言華爾街認為特斯拉被高估了，給出的目標價平均為 850.24 美元。
3. Warby Parker (WRBY-US)
眼鏡新創公司 Warby Parker 上週五 (12 日) 公布上市後第一份財報，第三季營收、活躍用戶數成長亮眼，並上調全年營收，激勵股價大漲。
Warby Parker 第三季營收年增 32% 至 1.374 億美元，略高於 FactSet 調查分析師預估的 1.33 億美元，活躍用戶數成長 39.5 萬人或 23% 至 215 萬人，不過淨損擴大逾一倍至 9,110 萬美元，合每股虧損 1.45 美元，遜於分析師預測的每股虧損 0.52 美元。
然而，Warby Parker 在營收與活躍用戶亮眼成績之下，仍看好成長前景，預估 2021 會計年度全年營收年增 38%，介於 5.395 億至 5.42 億美元之間，高於先前預估的 5.32 億至 5.37 億美元。此外，該公司也預計年底前再增設 35 家門市，讓總店數達到 161 家。