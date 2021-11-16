〈美股熱門股〉波音喜訊不斷漲逾5% Dollar Tree獲德銀升評漲逾14%

波音喜訊不斷 勁揚 5.49%

波音 (BA-US) 喜事不斷，不僅在杜拜航空展上訂單有所斬獲，737 Max 也有望解除中國禁飛令，此外 787 夢幻客機已接近恢復交付，利多消息激勵周一（15 日）股價勁揚 5.49% 至每股 233.09 美元。

路透報導，中國民航局（CAAC）對波音提出 737 Max 設計修改更改措施感到滿意，並邀請中國各航空公司在 11 月 26 日前就擬議的 737 Max 適航指令提供意見回饋，有望解除長達兩年半的禁令，為復飛迎來曙光。

此外，波音周日宣布，阿聯酋航空已下訂 2 架波音 777 貨機，價值約 7 億美元左右，且沙烏地阿拉伯航空正在和該公司就廣體飛機訂單進行交涉。

另一方面，波音高級副總裁 Ihssane Mounir 表示，波音 787 夢幻客機已接近恢復交機，確切時間取決於和監管機關的談判結果。

Dollar Tree 獲德銀升評 漲 14.28%

1 美元商店 Dollar Tree(DLTR-US) 上周五傳出維權投資人 Mantle Ridge 收購該公司價值 18 億美元股票後，德銀周一將該股評等上調至買入，稱該位維權投資人可能為股東釋放價值，激勵 Dollar Tree 飆漲 14.28% 至每股 129.23 美元。

Mantle Ridge 希望 Dollar Tree 對 2015 年收購的 Family Dollar 做出改善，並改變其定價策略。

Oppenheimer 分析師 Rupesh Parikh 在報告中寫道，隨 Dollar Tree 管理團隊在季中突然改變策略，外界猜測是維權投資人在幕後施加壓力，並表示 Mantle Ridge 的收購行動開始於 9 月中旬，也有知情人士透露，收購時間甚至更早。

瑞銀分析師 Michael Lasser 表示，這意味著 Dollar Tree 將更有責任維持業績成長，在這種情況下，該股的上漲潛力是巨大的。

德意志銀行分析師 Krisztina Katai 表示，Mantle Ridge 透過縮小 Family Dollar 與 Dollar General 之間的獲利能力差距釋放有意義的價值，應該會讓投資人更有耐心的著眼長期發展前景。

Katai 將 Dollar Tree 股票評等從「持有」（Hold）上調至買入（Buy），目標價定在每股 148 美元，意味著該股有超過 30% 的上漲空間。

Oatly 下調今年銷售預測 崩跌 20.81%

美國燕麥奶製造商 Oatly(OTLY-US) 表示由於供應鏈與疫情相關影響，下調今年銷售預期，周一股價聞訊崩跌 20.81% 至每股 9.36 美元，遠低於先前每股 17 美元的首次公開發行（IPO）價格。

Oatly 將 2021 會計年度全年營收下調為至少 6.35 億美元，低於先前預估的至少 6.9 億美元，而彭博分析師的平均估算為 6.94 億美元。

Oatly 表示，公司在應對亞洲疫情限制與美國擴大生產方面遇到困難，在新冠疫情影響的不確定環境中，預期新增與現在有零售商收入，以及打開新市場的速度比預期慢。