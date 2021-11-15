交易員警告：特斯拉、輝達、微軟股價衝太快 近期恐回落

紐約投資公司 Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 日前在 CNBC 的「Trading Nation」節目上表示，特斯拉、輝達、微軟三檔股價衝太快，近期可能回落。

Maley 說，從特斯拉、輝達、微軟的股票圖表來看，股價已高過估值，雖然大公司股票有時會有類似情形，但不表示這些股票在中長期內就不是好的股票。

Maley 以輝達為例，他追蹤的指標顯示輝達已明顯超買，相對大盤估值過高。他也說，想入手這三檔股票的話，不要在這段期間內追高，預計在未來幾周內股價可能回落。

Maley 表示輝達明顯超買，相對大盤估值過高。(圖片來源：CNBC)

New Street Advisors Group 創辦人兼執行長 Delano Saporu 也認為，特斯拉、輝達、微軟的股價可能即將下跌，尤其是特斯拉，其過去 1 個月內已漲近 23%。

他說：「Rivian 以 1,000 美元估值進入市場，這似乎意味著市場對目前或新上市的電動車類股非常感興趣，這也可能是一個訊號，讓投資人尋找相關類股修正的機會，以更好的價格進場。」

周一（15 日）截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 股價下跌 4.11%，每股暫報 990.99 美元，輝達 (NVDA-US) 下跌 1.50%，每股暫報 299.34 美元，微軟 (MSFT-US) 下跌 0.57%，每股暫報 334.81 美元。