蘋果再度擴大加州自動駕駛測試車隊

週一 (15 日) 根據加州車輛管理局 (DMV) 最新數據顯示，蘋果擴大自動駕駛車隊的司機人數，其自動駕駛汽車系統的測試人員人數現已達到 137 人，足見蘋果強攻自動駕駛功能的野心。

蘋果持續增加用於收集行車數據並在美國道路上試驗旗下自動駕駛汽車技術的司機團隊。

加州車輛管理局 (DMV) 數據顯示，蘋果 5 月有 76 名司機，8 月增加至 92 名司機，9 月升至 114 人，目前又新增了 23 人，使其司機總數達到 137 人。

雖然司機人數有所增加，但蘋果用於測試的車輛數量保持不變，為 69 輛。與此同時，包括 Mercedes Benz、Waymo、通用汽車的自動駕駛汽車子公司 Cruise、Zoox 和 Pony 在內的公司都在他們的車隊中增加更多的汽車。

最新數據還顯示，蘋果尚未申請無人駕駛車輛許可證，Waymo 仍以 34 個領先，Cruise 將其無人駕駛車隊從 5 個增加到 20 個。

自動駕駛汽車碰撞數據顯示，蘋果增加了 1 起碰撞事故，累計 6 起碰撞事故。

隨著軟體定義汽車的時代來臨，電動車是下一個藍海，蘋果除了硬體造車 (Apple Car) 相關消息不斷外，該公司一直在研發無人駕駛技術。

蘋果本月初招募前特斯拉 (TSLA-US) 的工程師、自動輔助駕駛系統 Autopilot 軟體主管 Christopher Moore。10 月蘋果官網公告招募雷達測試工程師，要求新的工程師「加入蘋果感測器團隊，該團隊正在開發用於自主系統的新雷達技術」，種種跡象都顯示蘋果正試圖加速自駕研發。

週一午盤盤截稿前，蘋果 (APPL-US) 小漲 0.033% 至每股 150.06 美元，今年迄今漲幅約 16%。特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3.94% 至每股 991.55 美元。