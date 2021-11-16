〈美股13F報告〉波克夏Q3大賣製藥股 加碼雪佛龍 新增Royalty Pharma

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 周一 (15 日) 公布第三季持股變動，在該季持續刪減股票投資，削減 Visa、萬事達卡的持股，並大砍對製藥巨頭艾伯維 (Abbvie)、必治妥施貴寶 (Bristol Myers Squibb) 以及默沙東 (Merck) 的投資。

據美國證券交易委員會 (SEC) 的資料，第三季 AbbVie 減持高達 30% ，必治妥施貴寶減持 16%，且完全出清 Merck 持股，此外，Visa、萬事達卡持股下滑 4.3% 和 6%。

不過，波克夏並未完全看衰製藥業，第三季砸 4.75 億美元敲進 Royalty Pharma (RPRX-US) 1314 萬股，並仍然持有 Teva (TEVA-US) 製藥的投資。

此外，波克夏持續提高雪佛龍 (CVX-US) 持股，第三季砸 29.1 億美元增持 24%，並花 9900 萬美元新增地板零售商 Floor & Decor Holdings (FND-US)。

波克夏主要持股第三季未出現變動，約 41% 的投資集中在蘋果 (AAPL-US)，價值 1255 億美元；美銀 (BA-US) 佔 14% ，價值 428 億美元，美國運通 (AXP-US) 和可口可樂 (KO-US) 分別為 8.66% 與 7.15%。

近幾個月來，波克夏持續減持大型金融類股，除了 Visa 和萬事達卡外，還減少美銀的投資，富國銀行的投資比率也大幅下滑。

截至第三季，波克夏海瑟威已連續第四季賣出股票，股票投資組合價值接近 3110 億美元。近六年來該公司遲遲未在市場成功尋覓併購對象，現金水位已達到歷史紀錄的 1492 億美元。

波克夏第三季持股 (圖: dataroma)

每一季結束大約 45 天過後，波克夏和一些大型機構會向 SEC 提交 13-F 文件，詳細說明各自的持股情況。

波克夏第三季持股變動 13F 文件：請點此