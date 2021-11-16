美商務部長雷蒙多：不考慮CPTPP 將尋求印太新經濟架構

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周一 (15 日) 表示，與其加入現有的「跨太平洋夥伴全面進步協定」 (CPTPP)，美國希望建立更高層次的經濟框架，尋求印太新經濟架構。

雷蒙多在東京訪問期間表示，美國設想的經濟框架某些方面可能比傳統的自由貿易協議更強而有力，重申拜登政府預料不會加入原先的太平洋貿易協議美國。不過她表示，美國願意與日本和其他友好國家建立合作框架，監督包括數位科技、供應鏈等大範圍領域。

雷蒙多表示：「我們期待著與該地區經濟體簽署一項協議，這將會是一個堅實的經濟框架。」美國總統拜登 10 月底公布印太平洋經濟框架計畫。

2016 年時任美國總統歐巴馬參與跨太平洋夥伴協定 (TPP) 的談判，該協議於 2016 年簽署，但從未生效，後來川普一上任總統後便退出 TPP，該協定目前已被 CPTPP 所取代。

目前 CPTPP 11 個參與國包含澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。中國和台灣分別於 9 月申請加入，並正在審核當中。

雷蒙多表示，日本和美國有許多共同利益和優勢，雙方已同意建立日美工商夥伴關係，而供應鏈瓶頸、全球晶片短缺和再生能源是兩國優先考慮的議題之一。針對拓展數位經濟，雷蒙多表示這項努力還需要民主的價值觀和隱私保護。

關於美國對日本鋼鐵和鋁徵收的關稅，雷蒙多表示將致力於解決分歧，因為日本是盟友，並強調中國鋼鐵業的產能過剩扭曲全球市場，傷害日本和美國的鋼鐵工人，期望雙方合作，防止中國產能外溢，保護兩國產業。