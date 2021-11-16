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WTO：全球貨物貿易成長創高後放緩 出口動能降溫

鉅亨網編譯余曉惠
WTO：全球貨物貿易成長創高後放緩 出口動能降溫 (圖:AFP)
WTO：全球貨物貿易成長創高後放緩 出口動能降溫 (圖:AFP)
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世界貿易組織 (WTO) 表示，全球貨物貿易流動在疫情後的強速反彈趨緩，生產和供應鏈瓶頸的打擊、加上出口訂單顯示進口商品的需求降溫，都拖累貿易成長。各領域指標都下滑，只有空運保持在優於預期的水準。

WTO 周一 (15 日) 公布貨物貿易指標 (Goods Trade Barometer) 下降至 99.5 點，略低於 100 分界線，上回 8 月公布時的讀數曾創下 110.4 高峰。該指標以 100 為中期趨勢，低於 100 代表全球貨物貿易的成長低於趨勢。

全球貨物貿易指標。資料取自WTO
全球貨物貿易指標。資料取自 WTO

出口訂單顯示，進口商品的需求正在降溫。WTO 說：「進口需求降溫，有助於緩解港口壅塞情形，但只要貨櫃輪的吞吐量仍保持在接近歷史高點的水準，貨物堆積和延誤的情況不太可能完全消失。」

貨物貿易指標的所有分項指標都下跌，降幅最大的是汽車產品指數，反映半導體缺料和車廠生產中斷。

唯一優於中期趨勢預期的是空運指數。電子零件、貨櫃運輸、原物料都保持或略低於 100。

WTO 的全球貿易指標綜合整體各項資料，宗旨是預測全球貿易的成長動能以及尋找可能的轉捩點，並非做為某種短期預測。

該組織警告，全球貿易指標仍壟罩在不利風險中，區域不平等和服務貿易的持續疲軟仍然構成挑戰。

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