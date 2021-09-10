敬鵬8月營收15.72億元、年增27% 9月接單大增

汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 今 (10) 日公布 8 月營收爲 15.72 億元，今年以來營收已連續 6 個月較去年同期雙位數成長。敬鵬目前接單大增，若 9 月汽車電子廠延續 7、 8 月拉貨力道，第三季營收可望創 12 季以來新高。

敬鵬 2021 年 8 月營收爲 15.72 億元，月減 1.79%，年增 27.08%；前 8 月營收爲 117.6 億元，年增 21.87%。

敬鵬目前兩岸廠區設計產能，單月營收規模可達 18 億元，而現階段單月在手訂單量已超過此水準。敬鵬指出，目前影響營收的最大變數，是汽車電子廠的拉貨速度。

就敬鵬汽車板銷售淡旺季來看，歷年 4 至 11 月爲銷售旺季，但今年 3 月就以 16.2 億元創下今年新高，隨後拉貨又趨緩，直到 7 月才又回到 16 億元營收水準，淡旺季走勢明顯不同以往。

敬鵬主管指出，汽車電子廠客戶狂下單，但另一方面，歐美車廠一再發出生產不順警訊，甚至歐美車市因此出現中古車價高於新車狀況，公司目前也在積極了解，並掌握整體供應鏈情況。

敬鵬上半年營收 86.49 億元，從營收結構來看，80% 爲汽車板，8% 爲通訊板。

除敬鵬 8 月營收較前月下滑，PCB 廠如健鼎 (3044-TW) 也受到 NB 板、汽車板出貨下滑影響，8 月營收 53.08 億元，也較 7 月下滑。