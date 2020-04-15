戒慎恐懼 4月經理人現金創下911恐攻來最高

美銀美林 (BofA) 最新調查顯示，4 月經理人現金餘額達到 911 恐怖攻擊以來最高水平，顯示在疫情重挫金融市場情況下，投資人對於現金配置想法也有了大幅變化。

近幾個月來，隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延，全球多數地區經濟活動陷入停滯，美國也因此終止歷史上最長牛市，投資人對於市場景氣感到戒慎恐懼。

本月調查顯示經理人平均現金餘額來到 5.9%，高於上月的 5.1%，正好為疫情破壞浮現之時，現金餘額觸及 2001 年 9 月 11 日恐怖攻擊以來最高水平。

美國銀行全球研究部首席投資策略師 Michael Hartnett 將此現象喻為「極度悲觀」，因股票部位達到 2009 年 3 月以來最低水平，當時市場觸底且長達 12 年牛市就此展開。

與此同時，投資人對於現金配置態度出現急劇變化，僅 5% 的人希望企業進行更多股票回購，為 20 年來最低水平，另外有 79% 的人希望企業能夠改善資產負債表。

此外，幾乎全數受訪經理人 (93%) 都預期今年將出現全球經濟衰退，然而，這些人在復甦模式上持有不同看法。

52％受訪人認為經濟復甦將呈「 U」形，意即反轉前將經歷較長時間的衰退期，約有 22％認為將出現「 W」型復甦，即復甦期間將經歷多個峰谷，只有 17％認為將呈「 V」型復甦。

高盛 (Goldman Sachs) 最新分析指出，預計今年 Q2 全球 GDP 將較 Q1 萎縮 35%，不過下半年將出現大幅反彈，儘管增速仍低於 2019 年，但仍大幅高於今年 Q2 跌速。

從投資角度來看，受訪投資人表示他們主要瞄準美國公債，再來依序為現金、美元，以及科技和成長股。