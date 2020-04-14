〈美股早盤〉川普表示美疫情趨緩 道瓊早盤漲逾4百點

美國總統川普於週一 (13 日) 記者會中表示，美國的新增病例數已逐漸趨穩，另外，疫情較為嚴重的紐約、紐澤西、密西根及路易斯安那等地區，住院率亦呈現放緩趨勢，顯示政府的抗疫措施發揮了明顯的成效。

疫情趨緩的消息提振了投資人的信心，週二 (14 日) 美股開盤四大指數皆漲，道瓊指數上漲超過 400 點。此外，受惠於優於預期的財報表現，嬌生 (JNJ-US) 股價於開盤大漲 3.32%。台積電 ADR 則上漲 2.56%。

武漢肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學數據，目前全球累計確診病例已超過 190 萬例，美國累計確診病例則超過 58.2 萬例。

隨著歐洲疫情趨緩，義大利及西班牙皆宣佈將逐步開放經濟活動。而法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 則是在週二 (14 日) 表示，雖然法國的疫情已趨於穩定，但仍有必要持續採取嚴格的防疫措施，並宣佈延長封城期限至 5 月 11 日。

此外，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 亦於週二 (14 日) 宣佈，將印度的全國封鎖期限延長至 5 月 3 日。

截至台北時間週二 (14 日)22 時許：

道瓊指數上漲 473.03 點或 2.02%，暫報 23863.80 點

那斯達克上漲 165.16 點或 2.02%，暫報 8357.58 點

標普 500 上漲 49.77 點或 1.80%，暫報 2811.40 點

費半上漲 36.33 點或 2.21%，暫報 1659.51 點

台積電 ADR 上漲 2.56% 至每股 50.01 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.747%

紐約輕原油下跌 4.64% 至每桶 21.37 美元

布蘭特原油下跌 2.33% 至每桶 31.00 美元

黃金上漲 0.45% 至每盎司 1769.40 美元

美元指數下跌 0.22% 至 99.118 點

美股道瓊指數日 k 線圖（圖：Investing.com）

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US)

摩根大通早盤上漲 2.49%，達 100.69 美元。

摩根大通於週二 (14 日) 盤前公佈 2020 財年第一季的財報，該公司營收於 Q1 年增率下滑了 3%，報 290.7 億美元，獲利則大幅下滑 69%，報 28.7 億美元，Q1 每股盈餘報 0.78 美元，低於華爾街分析師的預估值 1.84 美元。

由於疫情的擴大，導致銀行業者獲利能力受到重創，摩根大通放款業務的對象，包括能源、不動產及零售業者，皆面臨無法償還債務的風險，因此，摩根大通增提了 68 億美元的壞帳準備金，為 Q1 獲利驟減的主要原因。

嬌生 (JNJ-US)

嬌生早盤上漲 3.32%，達 144.61 美元。

嬌生於週二 (14 日) 盤前公佈 2020 財年第一季的財報，營收及獲利皆優於華爾街分析師預估值。嬌生於 Q1 營收為 207 億美元，高於市場預估值 194.7 億美元，每股盈餘則報 2.30 美元，高於市場預估值 2 美元。該公司亦將股利發放金額調升 6.3%，由每股 0.95 美元上調至 1.01 美元。

受到疫情的影響，嬌生調降 2020 年全年的獲利預估值，由每股 8.95 至 9.10 美元區間，下調至每股 7.50 至 7.90 美元區間。

富國銀行 (WFC-US)

富國銀行早盤上漲 1.97%，達 32.08 美元。

富國銀行於週二 (14 日) 盤前公佈 2020 財年第一季的財報，由於疫情造成放款業務的債務違約風險提升，該公司增加了 31 億美元的壞帳準備金提撥，因此，導致 Q1 獲利大幅低於華爾街分析師的預估值。

富國銀行 Q1 營收為 177.17 億美元，低於市場預估值 192.84 億美元，每股盈餘僅達 0.01 美元，低於市場預估值 0.33 美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛集團首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，投資人目前對於金融市場的前景，普遍抱持著較為樂觀的態度。初期市場信心的提振主要是來自於政府刺激政策的加持，而目前的樂觀情緒主要是來自於疫情趨緩的消息。

儘管美股自低點反彈已達 26%，但有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 表示，各國所採取的封城鎖國措施，對經濟已造成衝擊，而長期停工造成的損害之大亦令人難以想像。另外，本週美股財報季開跑，從上市公司的營收來看，美股反彈過後可能再度探底。