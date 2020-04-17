股東會防疫指引3.0出爐 未戴口罩或發燒一率禁止入會場

金管會日前已兩度發布「股東會防疫指引」，經過滾動式檢討，防疫再升級，金管會今 (17) 日公告，未佩戴口罩或經量測體溫有過高情形的股東，一律禁止進入股東會會場，以因應防疫需求並維護其他股東權益。

金管會表示，考量股東出席股東會如未佩戴口罩，或發燒股東強行進入股東會會場，恐增公司人員及其他股東感染風險的疑慮，為防治控制疫情需要，金管會今日獲中央流行疫情指揮中心核示同意後，公告自 4 月 20 日起，「各公開發行公司自公告日起至中央流行疫情指揮中心解散之日為止，股東進入股東會會場，應佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫攝氏 38 度者，禁止該股東進入股東會會場。

金管會表示，為強化股東會防疫需求，集保結算所於 3 月 16 日及 4 月 9 日對外發布兩次「因應疫情股東會指引」，包括規範股東出席股東會應全程佩戴口罩、量測體溫及股東會座位安排採梅花座、間隔座法或保持 1 公尺以上距離，以及增訂適度降低會場內工作人員人數及報到處與股東會紀念品發放處分散設置並保持距離等規範。

金管會今天配合前揭公告，督導集保結算所再修正發布「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0 版。金管會再次呼籲，投資人於新冠肺炎疫情期間，多採用電子投票來行使股東權利，如必須出席股東會現場，請確實遵守「股東會指引」及各公司防疫措施。