〈熱門股〉大客戶受惠宅經濟訂單暢旺 力山周爆量飆漲35%

肺炎疫情推升宅經濟商機發酵，力山 (1515-TW) 為美國健身新創公司 Peloton 主要供應商，分析師看好 Peloton 今年跑步機出貨可望年增 8 倍，力山將受惠，營收可望年增 6 至 7 成突破百億元，本周股價連 5 日爆量強漲，周五 (17 日) 終場收在 60.5 元，單周飆漲 35.65%。

力山是 Peloton 飛輪最大供應商、及跑步機唯一供應商，去年受惠 Peloton 健身機需求，力山營收年增 27%，達到 79 億元，也推升健身機營收占比由 2018 年的 61% 提升至 69%，增幅遠優於力山本業工具機。

Peloton 產品內容包括銷售跑步機、飛輪，且健身器材內建大螢幕，提供月費 39 美元線上健身課程，用戶能在家看課程、做運動，甚至可透過雲端參與多人連線健身體驗，被市場定位為健身界的「蘋果」(硬體)、「Netflix」(軟體訂閱)。

天風證券分析師郭明錤最新報告指出，Peloton 第 2 季末或第 3 季初，將推出新款跑步機及配備更大螢幕的飛輪，在新品上市加上宅經濟需求推升下，看好今年 Peloton 跑步機出貨量將年增 8 倍，而力山也將同步受惠，在 Peloton 業務貢獻下，今年營收估將年增 6 至 7 成，突破百億元大關、甚至上看 130 億元。

力山今年第 1 季營收 14.19 億元，季減 32.46%，年減 29.4%。去年稅後純益 12.7 億元，年增 2.18 倍，每股純益 7.01 元。