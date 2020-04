外資認錯助闖季線？提防拉東出西

上周五護國神積—台積電一夫當關,在法說會後,引來外資大舉認錯回補,也使得外資在上市部分,單日買超金額擴大至 203 億元,加權指數也跳空續漲,盤中一度衝上 10710 點,雖見震盪壓回,但加權指數仍以 10597.04 點作收,成交值放大至 2314 億元。台股周線也拉出亮眼的 4 連紅。台股將繼續勇闖 10800 點之上的季線?短線上仍得提防盤面出現「拉東出西」!極短線多空強弱分界墊高至 10500 點。關鍵點位為 10486、10521、10564 點。

台股多方如欲強勢,續往季線挑戰,短線上可以 10500 點整數關卡為觀察重點,兩端哨站為 10486 與 10521 點,只要能守住哨站,短線仍由多方控盤,未放棄續往 10564、10600,甚至 10636、10666 以及 10700 挑戰的機會,才有機會續往 10725、10777 與 10800 關卡挑戰。但如 10486 未能站穩,則需提防回檔幅度擴大,10449 與 10422 為 10400 點關前的防守位置,如再棄守 10385 與 10359 點,則需提防本波攻勢告一段落,轉而進入回檔。10300 點關卡兩端哨站為 10324 與 10275 點,不宜棄守。

台股指數能否持續墊高,除了台積電角色吃重,蘋概股也得挑起大樑,外資上周五同步回補鴻海,加上股王大立光,都可視為蘋概指標股。但多方如要再闖季線,電子金融與傳產齊心合力,將是必要條件。否則指數在周線 4 連紅後,盤面極容易出現「拉東出西」的現象,甚至部分先前法人買超護航的認養股,如漲幅較大,也都得提防短線獲利調節賣壓。

美股有句俗諺「Sell in May and go away!」,也許是時序進入 4 月下旬,5 月報稅季節即將來臨,大戶可能有繳稅的需求。在台股部分,融券強制回補高峰已過,大戶也可能同樣有報稅需求,再加上首季財報陸續出爐,今年受到武漢肺炎疫情影響,景氣仍是一片渾沌,短線已見超過 2000 點的強彈後,是否為個股帶來較大的調節賣壓,投資人都得多加留意。(訊息僅供參考,請勿作為買賣股票之依據)