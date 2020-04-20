換倉+疫情壓抑需求！WTI期貨正價差創12年新高、5月油價一度崩38%

週一 (20 日) 美股盤前，WTI 5 月期貨持續跌深，盤中一度跌至近 11 美元，使 5、6 月期貨合約正價差來到 10 美元，創下 2008 年以來新高。

截至週一 (20 日) 晚間 19 時許，WTI 5 月原油期貨跌破每桶 12 美元，日內跌幅擴大至 38%，暫報每桶 11.26 美元，持續刷破 1998 年以來新低，6 月原油期貨跌幅也擴大至 10%，暫報每桶 22.34 美元。

(圖：CNBC)

值得注意的是，6 月期貨合約比 5 月溢價高達 10 美元，創下 2008 年以來新高。

另外，布蘭特原油期貨跌幅也來到 6.34%，暫報每桶 26.30 美元，持續徘徊於近 18 年新低，但與 WTI 原油相比，布蘭特原油價格走勢相對穩定。

市場分析指出，油價暴跌最根本原因在於供需嚴重失衡，新冠肺炎迫使各國發布旅遊限制，需求因此大幅走低。根據國際能源署 (IEA) 數據，預計本月原油需求每日將減少 2900 萬桶，需求急遽下滑使美國石油樞紐庫欣的儲油空間接近滿載，美國能源署 (EIA) 指出，庫欣庫存已激增 48％至約 5500 萬桶。

不過和 WTI 原油相比，布蘭特原油價格走勢相對穩定，這可能和交易人為了在到期日時避免受到強制平倉，選擇提前平倉轉為 6 月合約，造成 5 月大量賣盤衝出，引發油價暴跌。

施耐德電機 (Schneider Electric) 大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，原油現貨走勢和期貨曲線下方幾個月的合約間存在龐大差異，7 月 WTI 期貨合約價格較 5 月合約高出 12 美元左右。

高額溢價凸顯當前現貨市場所面臨的巨大壓力，盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：「期貨溢價顯示儲油空間不足的問題，如今多頭不願冒著無法儲存的風險，紛紛急於出脫，這是市場供應過剩的信號，為產油商帶來進一步的減產壓力，對於買賣雙方來說，儲油空間會變得越來越貴。」

Price Group Futures 資深市場分析師 Phil Flynn 表示：「由於需求依舊低迷，加上 OPEC + 減產速度不夠快，5 月合約正走入歷史最糟的交貨狀態。」