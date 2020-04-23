全球儲油空間耗盡 油價暴跌至-100美元不是夢？

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，造成全球石油需求量萎縮、以及石油儲存空間不足的問題，石油供給過剩導致油價重挫，週一 (20 日) WTI 5 月期貨價格暴跌，並一度跌至負價，目前瑞穗銀行分析師更預估，油價恐將進一步下挫，並可能於下月跌至每桶 -100 美元。

專家表示，每週有將近 5 千萬桶的石油須被儲存，但儲油空間已接近飽和，並可能在未來幾週內完全耗盡。

庫欣為 WTI 原油期貨的主要交割地，擁有將近 8 千萬桶的儲油空間。由於 WTI 期貨為實物交割，因此，買方在到期日時，將會收到原油現貨，因此，為了避免石油無法儲存的問題，持有 WTI 5 月期貨的買方，紛紛趕在交割日前將合約脫手，導致期貨價格大幅重挫，部份買方甚至支付每桶 40.32 美元，為了避免收到石油現貨。

除了美國之外，其他國家也面臨著石油倉儲空間不足的危機。在印度，煉油廠的儲油空間已被使用了 95%，奈及利亞國家石油公司 (NNPC) 總裁 Mele Kyari 表示，為因應儲油空間不足的問題，該國已削減石油生產量。由於汽油需求量萎縮，煉油廠亦停止購買原油，並導致原油生產商被迫減產。

此外，西歐最大的煉油基地鹿特丹亦面臨相同的問題，石油儲存公司 Royal Vopak NV 首席財務長 Gerard Paulides 表示，石油倉儲空間即將完全耗盡。

儘管原油期貨價格於近兩個交易日來，呈現大幅反彈的趨勢，但石油避險基金 Pierre Andurand 的創辦人卻表示，油價可能降至非常低的負區間。

瑞穗銀行分析師 Paul Sankey 曾於 3 月份預測，油價將可能降至負值，而他在週二 (21 日) 再度表示，油價將可能進一步下探至每桶 -100 美元。

於週四 (23 日) 台北時間晚上 10 時許，WTI 期貨價格上漲 22.86%，報每桶 16.93 美元。