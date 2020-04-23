伊朗能源部長：OPEC+ 可能不得不「再次減產」

伊朗石油部新聞通訊社 (SHANA) 報導，伊朗石油部長桑加尼 (Bijan Namdar Zanganeh) 稱，產油國可能不得不再次減產，以因應油價史無前例的驟跌。

由於新冠肺炎衝擊全球經濟，全球石油需求下降 30%，而原油生產過剩亦導致全球儲油槽空間也即將用完。

美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，原油重鎮奧克拉荷馬州庫欣 (Cushing) 的儲油空間，僅剩 1600 萬桶，下週可能將全部滿載。

桑加尼表示，所有產油國，無論是 OPEC、非 OPEC、還是那些迄今沒有做出任何承諾的國家都必須採取更多的行動 (減產) ，來克服這場國際危機。

桑加尼稱，如果全面實施減產協議，石油市場將逐漸恢復平靜，如果產油國想要生存下去，他們應該在這個問題上共同努力。

與此同時，奈及利亞國家石油公司總經理凱里 (Mele Kyari) 也表示：「無論有沒有 OPEC+ 減產協議，我們都必須減產，因為 (未來) 很難在任何地方找到放油的空間。」

沙烏地阿拉伯週二表示，該國準備與 OPEC + 一同採取額外措施，伊拉克也對此表示贊同，儘管俄羅斯對此更為謹慎。

券商 Redburn Energy 分析：「一旦用光所有儲油槽，就需要物理性的減產來平衡市場… 這情況可能會迅速發生。」